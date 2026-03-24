안효섭, 홍화연 '파이널 테이블' 주연

2026년 JTBC 방영, 셰프 서바이벌 드라마

장률, 정유진 등 주요 배우 출연 확정

배우 안효섭 프로필./사진제공=더프레젠트컴퍼니

배우 홍화연, 장률, 정유진 프로필./사진제공=BH엔터테인먼트, 매니지먼트mmm, 넥서스이엔엠

캐나다 국적인 배우 안효섭이 해외파 셰프로 변신, 2살 연하의 홍화연과 호흡을 맞춘다.2026년 하반기 첫 방송 예정인 JTBC 새 드라마 ‘파이널 테이블'은 최고의 한국인 요리사를 뽑는 ‘더 테이블: K 셰프 2026’ 대회를 위해 전 세계에서 모인 한국인 셰프들이 벌이는 화려한 음식과 기막힌 사연들의 향연을 담은 드라마다. 배우 안효섭, 홍화연, 장률, 정유진이 출연을 확정했다.사극과 로코, 메디컬, 애니메이션 영화까지 장르를 넘나들며 전 세계를 아우르는 존재감을 뽐내고 있는 안효섭은 해외파 셰프 강한 역을 맡는다. 해외를 무대로 활동해 온 강한(안효섭 분)은 예상치 못한 사건을 겪고 레스토랑 파밀리아를 대표해 대회에 출전, 승부에 뛰어든다. 강한이 자신만의 ‘맛’으로 심사위원의 입맛을 사로잡을 수 있을지, 셰프로 돌아올 안효섭의 활약이 기대된다.강한이 일하는 파밀리아의 홀 매니저 최송이 역은 다양한 작품에서 차근차근 필모그래피를 쌓아온 신예 배우 홍화연이 연기한다. 불의의 사건으로 돌아가신 아버지 대신 그가 일군 레스토랑을 지켜내기 위해 분투하던 중 해외파 셰프 강한을 만나게 된다. 당찬 매니저 최송이 캐릭터의 파란만장한 서사를 써내려 갈 홍화연의 변신이 궁금해진다.드라마, 영화, 연극 등 분야를 넘나들며 밀도 있는 연기로 깊은 인상을 남긴 장률은 어릴 때부터 영재로 길러진 완벽주의자 셰프 차우진 역으로 요리 대결의 열기를 폭발시킨다. 차우진(장률 분)은 한 치의 틈도 허용하지 않는 강한 승부욕과 집념의 소유자. 강한의 가장 유력한 라이벌인 차우진을 통해 독하고도 매서운 승부의 맛을 선사할 장률의 연기가 주목된다.‘더 테이블: K 셰프 2026’ 프로그램의 총괄 PD 선정원 역은 정유진이 분한다. 우연한 계기로 음식의 세계에 깊게 매료된 선정원(정유진 분)은 한국 최고의 셰프를 가리는 대회를 기획하며 다양한 셰프와 인연을 맺는다. 개성 넘치는 셰프들과 아울러 ‘더 테이블: K 셰프 2026’을 이끌어갈 베테랑 PD 선정원 캐릭터와 정유진이 만나 발휘할 시너지에 호기심이 커진다.‘파이널 테이블’은 배우 안효섭, 홍화연, 장률, 정유진과 함께 진정한 프로 셰프들의 세계를 그려내며 이전까지 볼 수 없었던 신선한 재미를 예고하고 있다. 셰프 개개인이 지닌 이야기와 군침을 자극하는 요리의 향연, 대회의 긴장감과 그 속에서 피어나는 각양각색 케미스트리까지 다채로운 맛으로 가득할 ‘파이널 테이블’ 첫 방송이 기다려진다.‘파이널 테이블’ 제작진은 “드라마 속에서 펼쳐지는 대회는 버라이어티 쇼 형식으로 구성돼 드라마를 보면서 동시에 쇼를 보는 듯한 재미를 느낄 수 있을 것”이라며 “여기에 안효섭, 홍화연, 장률, 정유진이 완성할 뜨거운 연기 합에도 많은 기대 부탁드린다”고 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr