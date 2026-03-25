배우 김영대가 브랜드 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. /텐아시아 DB

배우 김영대가 만 30세 끝자락에 현역 입대한다. 25일 텐아시아 취재 결과, 김영대는 내달 중 현역으로 입대할 예정이다. 4월 입대를 앞둔 김영대의 전역은 2027년 10월 예정이다.김영대와 동갑인 1996년생 남자 연예인들은 이미 복무를 마치거나 입대 소식을 전했다. 다만 김영대의 경우 한참 전부터 입대를 준비했으나 국방부로부터 입영통지서가 오지 않아 날짜가 밀렸다는 후문이다. 실제로 김영대는 다수의 작품 인터뷰에서 "현역으로 입대해 국방의 의무를 다하고 싶다"고 여러 번 언급하기도 했다또 지난해 11월 말 김영대는 티빙 '친애하는 X' 종영 인터뷰 당시 면회를 와줬으면 하는 배우로 김도훈, 김유정을 꼽았다. 그러면서 “군대 갔다 와서 오디션 보고 신인 때처럼 열정적으로 살아가고 싶다. 내가 이루어 왔던 것들이 없어지거나 지금보다 내려가는 것에 대한 부담은 전혀 없다. 나에게는 다시 시작하는 새 출발의 계기가 될 것 같다. 가서도 (돌아와서 할 것들을) 준비하고, 각오도 하려고 한다. 새롭고 재밌는 시간이 될 것 같다”라고 기대했다.한편 김영대는 '친애하는 X'를 마지막으로 찍어놓은 작품을 모두 공개했다. 군백기를 메울 차기작은 없어 전역 이후 팬들과의 만남을 다시금 기약해야 하는 상황이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr