로이킴, SNS 통해 컴백 예고

'봄봄봄' 잇는 새로운 봄 앨범 작업 중

곡 작업, 예비군 참석 등 바쁜 근황

가수 로이킴이 새 앨범을 준비 중인 근황을 직접 알렸다. / 사진=로이킴 SNS

가수 로이킴(32·본명 김상우)이 신곡을 준비 중인 근황을 알렸다.로이킴은 지난 22일 자신의 인스타그램에 "뭐 하고 사냐 물어보신다면, 슬슬 봄 냄새가 나는 것 같아 올해도 그냥 보낼 순 없어서 새로운 앨범으로 봄을 불러 볼까 하여 바삐 작업 중이랍니다"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 로이킴의 다양한 일상이 담긴 모습. 그는 곡 작업은 물론 틈틈이 예비군 참석과 운동 등으로 바쁜 날들을 보내고 있다. 로이킴은 "뭐 하나도 놓칠 수가 없어서, 신경 쓸 게 한두 가지가 아니라 머리는 늘 복잡하다"면서도 "완성되어가는 곡들을 들으며 설레는 맘에 두근대는 저를 찾게 된다"고 신곡 발표가 머지않았음을 알렸다.로이킴은 2013년 발매한 '봄봄봄'으로 매년 봄마다 회자되고 있다.한편 로이킴은 2013년 데뷔 후 '그때 헤어지면 돼', '내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면', '달리 표현할 수 없어요' 등 최근까지 꾸준히 신곡을 발매했다. 여기에 MBC 예능 '전지적 참견 시점'과 SBS 예능 '런닝맨' 등에 출연하며 친근하면서도 유쾌한 매력을 보여주고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr