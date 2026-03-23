한혜연, 2년 6개월간 20kg 감량 성공

위고비 등 비만치료제 투여 의혹 부인

비결은 하루 두 끼와 철저한 당 제한

스타일리스트 한혜연이 냉장고 앞에 서서 자신의 체중 감량 비법에 대해 설명하고 있다 / 사진 = 소비요정의 도시 탐구 유튜브 채널

스타일리스트 겸 방송인 한혜연이 비만치료제 투여 의혹에 입을 열었다.22일 유튜브 채널 '소비요정의 도시 탐구'에는 '"천벌동굴 탈출했어요" 드디어 이사한 슈스스, 옷 대신 관리 꿀템으로 가득 채운 집! 용산구 한남동 28평 아파트'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 한혜연은 새로 이사한 집을 소개하며 자신의 식단 관리 방식도 함께 전했다.한혜연은 "보통 하루에 두 끼 정도 먹는다"며 "다이어트 기간에는 당을 철저하게 제한한다. 그러면 2주 만에 3~4kg가 쭉 빠진다. 그렇게 2년 6개월 동안 20kg를 감량했다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다.특히, 한혜연이 비만치료제 투여 의혹을 해명하는 장면이 눈길을 끌었다. 그는 "주변에서 (다이어트 목적의) 주사를 맞았냐고 묻던데 너무 열 받는다"며 약물 도움 없이 다이어트에 성공했음을 강조했다. 이어 그는 자신의 냉장고를 공개해 식단 관리를 도왔던 식품을 소개하기도 했다.그는 "건강하게 아이스크림을 먹고 싶어서 생과일 주스를 얼렸다"며 "추가로 (식사 중) 당을 줄이기 위해 쌀밥에다가 버섯쌀을 섞어서 먹는다. 소화가 느리게 돼서 좋더라"며 다이어트 팁을 전하기도 했다.한편 한혜연은 러닝 다이어트로 14kg를 감량해 화제를 모은 바 있다. 그는 지난해 5월 자신의 SNS를 통해 팬들과 소통하던 중 한 누리꾼이 키와 몸무게를 묻자 "162.4cm 46kg"이라고 밝혔다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr