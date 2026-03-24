'나는 솔로' 22기 정숙, 가족 상해 여행

'나는 솔로' 22기 정숙이 양가 부모님들과 여행 중이다. /SNS

'나는 솔로' 22기 정숙이 양가 부모님들과 여행 중이다. /SNS

'나는 솔로' 22기 정숙이 양가 부모님들과 여행 중이다. /SNS

'나는 솔로' 22기 정숙이 최근 부모님, 시어머니와 중국 상해 여행을 떠났다. 미국에 거주하는 남편을 대신해 시모에게도 효도하며 단란한 가족의 모습을 보였다.최근 22기 정숙은 자신의 계정에 "미국으로 이사가기 전 엄마•아빠랑 여행을 계획했는데 셋이서 어머님도 같이 가시면 어떨까 작당모의를 해서 성사. 나두 동생 없이 해외에 엄빠랑 가는 건 거의 처음이었지만 옵션 없이 모든 거 포함된 상품만 믿고 고고"라고 적었다.이어 "예약해둔 벤 타고 공항에 가서 철원에서 오신 어머님이랑 만나서 식사하고 출국심사를 하고 들어갔는데 세상에 부모님들 스마트패스 설치하는 거 알려드린다고 설치다가 신용카드 몽땅 등 여권지갑을 분실😭 부모님들 먼저 게이트로 보내고 우여곡절 끝에 바깥에서 여권지갑 찾고 일단락. 12시 출발이라 도착하니 아직 이른 오후 상해임시정부 첫 타임으로 구경하고 핫플 신천지에서 주말 상하이 젊은 기운 느끼고진짜 맛있는 초컬릿 구매 - 진짜 비쌌는데 더 사올 걸 후회함"이라고 덧붙였다.공개된 사진 속 22기 정숙 가족은 상해의 부촌인 신천지에서 관광을 즐기는 모습. 미국으로 이사가기 전 양가 부모님들에게 효도하고 있다.한편 22기 정숙은 변호사로 SBS Plus, ENA '나는 솔로' 22기 돌싱 특집에 출연했으며 두 번의 이혼 경험이 있다. 남편인 10기 상철은 미국 거주 중인 사업가다. 10기 돌싱특집에 출연했으며 이혼 후 두 자녀를 키우고 있다. 두 사람은 같은 기수는 아니었지만 만남을 이어가다 연인으로 발전해 결혼식을 올렸다. 이들은 미국 콜로라도주 덴버에서 신혼생활을 시작한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr