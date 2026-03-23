배우 김병세가 8년간 활동을 중단한 이유를 밝혔다 / 사진=유튜브 채널 '병세세상'

배우 김병세의 미국 LA 집 / 사진=유튜브 채널 '병세세상'

배우 김병세의 미국 LA 집 / 사진=유튜브 채널 '병세세상'

배우 김병세(64)가 8년 간 활동을 중단했던 이유를 밝혔다.최근 유튜브 채널 '병세세상'에는 '미국으로 떠난 배우 김병세, 데뷔 후 꽁꽁 숨겨뒀던 미국집, 드디어 최초로 공개합니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.영상에서 김병세는 넓은 정원과 울창한 나무, 수영장이 어우러진 대저택을 공개했다. 특히 거실에는 천장까지 닿는 대형 트리가 놓일 만큼 높은 층고와 넓은 공간이 눈길을 끌었다.그는 해당 공간에 대해 "방송에서는 한 번도 보여드린 적 없는 진짜 쉼터"라고 소개하며 "다이어트를 하려면 이런 집이 최고"라고 말해 웃음을 자아냈다. 또한 김병세는 식사 후 주방 정리와 설거지를 직접 하는 모습을 공개하며 소탈한 일상을 드러냈다.김병세는 미국 정착 배경도 털어놨다. 그는 "2018년 4월 어머니가 세상을 떠났지만 MBC 드라마 '부잣집 아들' 촬영 때문에 장례식에 참석하지 못했다"고 밝혔다. 이어 같은 해 10월 어머니께 뒤늦은 인사를 드리기 위해 미국을 방문했다가 현재의 아내를 소개팅으로 만나게 됐다고 전했다.이후 만난 지 90일 만에 프러포즈를 했다는 김병세는 "지금 아니면 더 이상 결혼할 일이 없을 것 같다는 확신이 있었다"고 말했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr