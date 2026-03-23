배우 김남길, 26일 신곡 깜짝 공개

록밴드 사운드 '너에게 가고 있어'

28일 팬미팅서 라이브 무대 첫선

배우 김남길이 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

배우 김남길이 신곡을 깜짝 발표한다./ 사진 제공: 길스토리이엔티, 1theK(원더케이)

배우 김남길이 신곡을 깜짝 발표한다./ 사진 제공: 길스토리이엔티, 1theK(원더케이)

배우 김남길(46)이 신곡을 깜짝 발표한다.소속사 길스토리이엔티는 23일 “김남길의 싱글 ‘너에게 가고 있어’를 26일 정오 공개한다”고 밝혔다.‘너에게 가고 있어’는 사랑하는 사람을 만나기 위해 달려가는 한 남자의 고백을 담은 곡으로, 록밴드 사운드가 더해진 것이 특징이다. 여기에 김남길의 파워풀하면서도 청량감 있는 보컬이 어우러져 곡의 매력을 한층 끌어올린다.음원과 함께 공개되는 뮤직비디오에는 김남길의 섹시한 카리스마가 돋보이는 영상미와 현장감 넘치는 밴드 퍼포먼스 아래 열창하는 그의 모습이 담겨 시선을 사로잡을 예정이다.특히 김남길은 오는 28일 개최되는 2026 팬미팅 ‘G.I.L’에서 신곡 ‘너에게 가고 있어’ 무대를 라이브 밴드와 함께 최초로 선보이고 이와 관련된 다양한 이야기를 전할 예정으로 팬들의 높은 관심이 기대된다.김남길의 싱글 ‘너에게 가고 있어’는 26일 정오 카카오엔터테인먼트의 글로벌 K팝 대표 미디어 1theK(원더케이)를 통해 음원과 뮤직비디오가 동시에 게재되며, 각종 음원사이트에서도 들을 수 있다.한편 2026 김남길 팬미팅 ‘G.I.L’은 오는 28일 KBS아레나에서 개최된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr