창신동 편, 유준상·김건우 출연

유연석, "재석이 형 멋있다" 감탄 연발

유재석, 연습 스킵 선언

'틈만나면' 게임에 열중하는 유재석./사진제공=SBS

'틈만나면' 게임에 열중하는 멤버들./사진제공=SBS

유연석이 ‘무한재석교’에 입성한다.오는 24일 오후 9시 방송되는 SBS 예능 '틈만 나면,'에서는 2MC 유재석, 유연석과 함께 배우 유준상, 김건우가 창신동에서 열정 가득한 도파민을 발산한다.이런 가운데 유연석이 에이스로 거듭난 유재석에게 푹 빠져버린다고 해 눈길을 끈다. 그간 유재석은 긴장으로 연습 실력에 비해 실전 성공률이 떨어졌다. 그러나 유재석은 지난 대치동 ‘쓰레기통 농구’ 게임에서 기적 같은 ‘3연속 3득점’을 성공시켜 유연석의 믿음 지수를 급상승시켰다. 유연석은 틈 게임이 시작되자마자 “재석이 형이 지난주에도 연달아 3개를 했다”라며 “형 하던 대로 해”라고 밝혀 재석을 향한 ‘무한 믿음’을 드러냈다.이에 유재석은 동생의 서포트에 힘입어 미친 폼을 보여준다고 해 흥미를 더한다. 유재석은 연습, 실전 상관없이 흔들림 없는 1타 N피를 시전, 모두를 웅성거리게 만든다. 유연석은 재석 형의 물 만난 에이스 모드에 “재석이 형 멋있다”라며 꿀 뚝뚝 떨어지는 눈빛을 발산한다. 급기야 자신감에 찬 유재석이 “오늘 컨디션 미쳤다 미쳤어. 그냥 바로 게임하자”라며 쿨하게 연습 스킵까지 선언하자, 유연석은 “저도 연습할 기회를 줘요!”라고 애절하게 외쳐 폭소를 유발한다.유연석의 전폭적인 지지 속에 유재석은 실전 에이스로 완전히 거듭날 수 있을지, 유재석의 레전드 폼 갱신은 이날 방송되는 ‘틈만 나면,’에서 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr