배우 백서라, '닥터신'서 1인 2역 연기

엄마 뇌로 깨어난 '모모' 캐릭터 소화

말투, 눈빛까지 달라진 빙의 연기

엄마 뇌로 깨어진 톱스타 모모./사진제공=TV조선 '닥터신'

'닥터신'에서 엄마 빙의 연기로 활약 중인 백서라./사진제공=TV조선

남궁민이 소속되어 있는 935엔터테인먼트 소속 배우 백서라가 ‘닥터신’에서 엄마의 뇌로 깨어난 모모로 활약했다.지난 21일, 22일 방송된 TV조선 주말미니시리즈 ‘닥터신’(극본 피비(Phoebe, 임성한))에서는 거울을 바라보던 모모가 끝내 눈물을 흘리며 “뭐라고 해야 돼”라고 내뱉어 스스로의 정체를 설명할 수 없는 혼란을 드러냈다. 이어 “성공했으면 됐어”라는 담담한 한마디는 더 이상 이전의 모모가 아닌, 엄마의 의식으로 움직이고 있음을 암시했다.그러나 엄마 현란희(송지인 분)의 죽음이 자살로 위장되며 감정은 또 한 번 뒤집혔다. 모든 상황을 통제하듯 냉정하게 움직이던 모모는 엄마의 죽음을 마주한 순간 무너지듯 대성통곡하며 복잡한 감정을 터뜨렸다.이어 과거 파티에서 콘트라베이스를 연주하는 하용중(안우연 분)에게 거리낌 없이 다가가 감정을 주도하고 요염하면서도 발칙한 댄스를 선보이는 모모의 모습이 비춰지며, 현재의 모습과 대비되어 인물의 변화가 더욱 선명해졌다.특히 엄마를 잃은 슬픔에 잠긴 모모의 감정 위로, 점차 욕망을 드러내는 현란희의 의식이 겹쳐지며 인물의 이중성이 극대화됐다.이처럼 백서라는 같은 얼굴이지만 전혀 다른 인물을 표현해야 하는 고난도 설정 속에서도 말투와 눈빛, 행동까지 완전히 달라진 연기로 ‘빙의’에 가까운 캐릭터를 완성했다.앞으로 감정과 욕망이 충돌하는 이중적인 상태 속에서 모모가 어떤 선택을 이어갈지, 백서라의 연기 변주에 기대가 모인다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr