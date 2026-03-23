샤이니 온유, 4월 11일 서울 팬미팅 개최

서울 시작으로 아시아 5개 도시 투어 진행

샤이니 온유의 단독 팬미팅 'TOUGH LOVE' 포스터 / 사진제공=그리핀엔터테인먼트

그룹 샤이니의 멤버 온유(ONEW)가 서울 단독 팬미팅을 연다.온유는 다음 달 11일 서울 강서구 KBS아레나에서 단독 팬미팅 '2026 ONEW FANMEETING 'TOUGH LOVE' in SEOUL'(이하 'TOUGH LOVE')을 개최한다.'TOUGH LOVE'는 서울을 포함해 4월 3일 타이베이, 4월 18일 홍콩, 4월 24~26일 오사카, 5월 13~14일 도쿄까지 아시아 5개 도시에서 열린다, 미니 5집과 동명의 타이틀로 진행되는 이번 팬미팅에서 온유는 신곡 무대는 물론 토크, 게임, 이벤트 등 다채로운 코너를 선보인다.온유의 서울 팬미팅은 티켓링크를 통해 23일 오후 8시부터 팬클럽 선예매가, 오는 24일 오후 8시부터 일반 예매가 순차 진행된다.한편 온유는 미니 5집 'TOUGH LOVE' 발매와 함께 국내외 차트 최정상을 석권했다. 전곡 작사를 비롯해 데뷔 후 처음으로 작곡에도 참여한 'TOUGH LOVE'로 자체 초동 기록을 경신했으며 전 세계 9개 국가 및 지역 아이튠즈 '톱 앨범' 차트 1위를 차지하는 성과를 거뒀다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr