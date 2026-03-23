이수근, SBS 예능서 이수지에 '이혼수' 언급
이수지, "탁재훈처럼 되나" 유쾌한 분노
해당 방송은 23일 밤 10시 10분 SBS 방영
이수지, "탁재훈처럼 되나" 유쾌한 분노
해당 방송은 23일 밤 10시 10분 SBS 방영
방송인 이수지가 이혼수 이야기에 분노했다.
23일 방송되는 SBS ‘아니 근데 진짜!’에서는 예능인 이수근이 출연할 예정이다.
이수근, 신들린 촉으로 이수지 이혼수 예언?
이날 이수근은 자신의 촉이 좋다고 밝혔다. 그는 “어머니가 나를 임신했을 때 신을 받으셔서 촉이 남다르다”고 고백하며, 이수지에게 “이혼수가 있다”고 말해 현장을 발칵 뒤집었다. 탁재훈의 응수, 웃음으로 번진 소동?
이를 들은 이수지가 “그럼 어떡하냐, 탁재훈처럼 되는 것 아니냐”고 분노하자, 탁재훈은 “네가 방송에서 결혼반지 던질 때부터 알아봤다”고 응수해 웃음을 더했다.
SBS ‘아니 근데 진짜!’ 8회는 오늘 밤 10시 10분에 SBS에서 방송된다.
김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr
23일 방송되는 SBS ‘아니 근데 진짜!’에서는 예능인 이수근이 출연할 예정이다.
이수근, 신들린 촉으로 이수지 이혼수 예언?
이날 이수근은 자신의 촉이 좋다고 밝혔다. 그는 “어머니가 나를 임신했을 때 신을 받으셔서 촉이 남다르다”고 고백하며, 이수지에게 “이혼수가 있다”고 말해 현장을 발칵 뒤집었다. 탁재훈의 응수, 웃음으로 번진 소동?
이를 들은 이수지가 “그럼 어떡하냐, 탁재훈처럼 되는 것 아니냐”고 분노하자, 탁재훈은 “네가 방송에서 결혼반지 던질 때부터 알아봤다”고 응수해 웃음을 더했다.
SBS ‘아니 근데 진짜!’ 8회는 오늘 밤 10시 10분에 SBS에서 방송된다.
김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr
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