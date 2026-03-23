이수근, SBS 예능서 이수지에 '이혼수' 언급

이수지, "탁재훈처럼 되나" 유쾌한 분노

해당 방송은 23일 밤 10시 10분 SBS 방영

배우 이수지가 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

SBS ‘아니 근데 진짜!’에서는 예능인 이수근이 출연한다 / 사진=SBS ‘아니 근데 진짜!’

방송인 이수지가 이혼수 이야기에 분노했다.23일 방송되는 SBS ‘아니 근데 진짜!’에서는 예능인 이수근이 출연할 예정이다.이날 이수근은 자신의 촉이 좋다고 밝혔다. 그는 “어머니가 나를 임신했을 때 신을 받으셔서 촉이 남다르다”고 고백하며, 이수지에게 “이혼수가 있다”고 말해 현장을 발칵 뒤집었다.이를 들은 이수지가 “그럼 어떡하냐, 탁재훈처럼 되는 것 아니냐”고 분노하자, 탁재훈은 “네가 방송에서 결혼반지 던질 때부터 알아봤다”고 응수해 웃음을 더했다.SBS ‘아니 근데 진짜!’ 8회는 오늘 밤 10시 10분에 SBS에서 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr