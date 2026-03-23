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빅크 라이브 송출로 글로벌 팬과 교감, VOD 공개 예정

MD 사전 물량 빠르게 소진…2차 배송 판매 31일까지 진행

그룹 아스트로 윤산하가 생일을 맞아 진행한 소극장 콘서트를 성공적으로 마무리하며 팬들과의 약속을 다시 한번 이어갔다.



이번 공연 ‘YOON SAN-HA : SANiGHT Project #3 – 약속'(윤산하 사나잇 프로젝트 #3 – 약속)은 팬들과 함께해온 시간을 돌아보고 앞으로의 순간을 약속하는 의미로 기획됐다. ‘사나잇’은 윤산하가 3년 연속 생일을 기념해 선보인 공연이다.



공연에서는 ‘약속’을 주제로 한 사연과 Q&A 코너를 비롯해 챌린지와 커버곡 무대, 기념사진 촬영, 소감 및 향후 활동 계획 발표 등 다양한 프로그램이 이어졌다. 윤산하는 진솔한 이야기와 음악으로 팬들과 깊은 교감을 나누며 현장의 열기를 끌어올렸다.



엔터테크 플랫폼 빅크(BIGC)는 이번 공연을 라이브로 송출하며 글로벌 팬들과의 접점을 넓혔다. VOD 서비스도 추후 제공하며, 5월 중 공개 예정이다.



이와 함께 빅크에서 판매한 공식 MD 역시 높은 관심을 받았다. 스크래치 카드 세트, 포스터 마그넷, 머그컵 등 총 3종으로 구성된 MD는 사전 온라인 판매에서 빠르게 완판되며 팬들의 호응을 입증했다. 공연 당일 현장 판매에 이어 2차 배송 판매가 진행 중이며, 해당 MD는 3월 31일까지 빅크에서 구매할 수 있다.



빅크 관계자는 “이번 공연을 라이브 스트리밍과 VOD로 선보이며 현장을 함께하지 못한 글로벌 팬들도 공연을 즐길 수 있었다”며 “팬들이 공연의 순간을 MD로 기념하려는 관심도 이어졌다”고 밝혔다.



한편, 빅크는 티켓 예매, 라이브 스트리밍, VOD, 커머스, 팬덤 서비스를 제공하는 ‘올인원 디지털 베뉴(All-in-one Digital Venue)’ 플랫폼이다. 전 세계 팬들을 대상으로 다양한 콘텐츠를 선보이고 있다.



텐아시아 뉴스룸 그룹 아스트로 윤산하가 생일을 맞아 진행한 소극장 콘서트를 성공적으로 마무리하며 팬들과의 약속을 다시 한번 이어갔다.이번 공연 ‘YOON SAN-HA : SANiGHT Project #3 – 약속'(윤산하 사나잇 프로젝트 #3 – 약속)은 팬들과 함께해온 시간을 돌아보고 앞으로의 순간을 약속하는 의미로 기획됐다. ‘사나잇’은 윤산하가 3년 연속 생일을 기념해 선보인 공연이다.공연에서는 ‘약속’을 주제로 한 사연과 Q&A 코너를 비롯해 챌린지와 커버곡 무대, 기념사진 촬영, 소감 및 향후 활동 계획 발표 등 다양한 프로그램이 이어졌다. 윤산하는 진솔한 이야기와 음악으로 팬들과 깊은 교감을 나누며 현장의 열기를 끌어올렸다.엔터테크 플랫폼 빅크(BIGC)는 이번 공연을 라이브로 송출하며 글로벌 팬들과의 접점을 넓혔다. VOD 서비스도 추후 제공하며, 5월 중 공개 예정이다.이와 함께 빅크에서 판매한 공식 MD 역시 높은 관심을 받았다. 스크래치 카드 세트, 포스터 마그넷, 머그컵 등 총 3종으로 구성된 MD는 사전 온라인 판매에서 빠르게 완판되며 팬들의 호응을 입증했다. 공연 당일 현장 판매에 이어 2차 배송 판매가 진행 중이며, 해당 MD는 3월 31일까지 빅크에서 구매할 수 있다.빅크 관계자는 “이번 공연을 라이브 스트리밍과 VOD로 선보이며 현장을 함께하지 못한 글로벌 팬들도 공연을 즐길 수 있었다”며 “팬들이 공연의 순간을 MD로 기념하려는 관심도 이어졌다”고 밝혔다.한편, 빅크는 티켓 예매, 라이브 스트리밍, VOD, 커머스, 팬덤 서비스를 제공하는 ‘올인원 디지털 베뉴(All-in-one Digital Venue)’ 플랫폼이다. 전 세계 팬들을 대상으로 다양한 콘텐츠를 선보이고 있다.텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr

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