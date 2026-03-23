이영자·정선희, '남겨서 뭐하게' 출연

30년 우정, 계약·절교 비하인드 공개

'금촌댁네 사람들' 30년 만의 재회

이영자가 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

30년 우정의 서사를 공개하는 정선희, 이영자./사진제공=tvN STORY '남겨서 뭐하게'

개그계의 전설적인 콤비 이영자와 정선희가 30년 서사의 민낯을 공개한다.23일 오후 8시 방송되는 tvN STORY ‘남겨서 뭐하게’ 35회에서는 과거 흥행작 ‘금촌댁네 사람들’의 주역들이 모여 눈물과 웃음이 교차하는 비하인드 스토리를 공개한다. 정선희의 초대로 30년 만에 성사된 이번 모임에 어떤 멤버들이 찾아오게 될 지 궁금증을 자아낸다.이번 방송에서는 이영자와 정선희의 영화 같았던 첫 만남의 추억을 떠올린다. 이영자는 신인이었던 정선희의 남다른 재능을 알아보고 직접 매니지먼트를 자처했다고. 당시 007가방에 아파트 한 채 가격에 달하는 계약금을 건네며 정선희를 캐스팅했던 파격적인 일화가 밝혀져 출연진을 놀라게 한다.그러나 이들의 우정이 탄탄대로만은 아니었다. 과거 정선희의 말에 화가 난 이영자가 절교를 선언했던 아찔한 순간도 있었다. 그러나 이후 정선희의 결혼 소식을 들은 이영자가 먼저 연락했고, 직접 청첩장까지 제작해주며 돈독한 의리를 회복했던 사연이 공개되어 뭉클함을 자아낸다.정선희는 인생에서 가장 힘들었던 사별의 아픔과 그 뒤에 남겨진 빚, 그리고 근거 없는 악플로 고통받았던 시간들을 덤덤히 회상한다. 그러나 벼랑 끝에 서 있던 그녀를 지켜준 이경실, 김영철 등 동료들의 위로에 다시 일어설 수 있었다고.추억의 '금촌댁네 사람들' 특집으로 꾸며지는 이번 방송은 1~3부로 나뉘어 진행된다. 1부에서는 팬에서 동료가 된 이영자와 정선희의 생존과도 같았던 30년 우정사가 공개되며, 이후 금촌댁 식구들과 함께 촬영지를 찾아가 이원일 셰프가 선사하는 스페셜한 요리를 즐기며 추억을 회상하는 시간을 선사할 예정이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr