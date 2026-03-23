사유리, 4년 만에 복귀한 이휘재 옹호
"내가 아는 이휘재는 거만하지 않아"
윤형빈 "내가 모르는 게 있냐" 이휘재 응원 동참
"내가 아는 이휘재는 거만하지 않아"
윤형빈 "내가 모르는 게 있냐" 이휘재 응원 동참
방송인 사유리가 이휘재의 복귀를 반겼다.
23일 사유리는 자신의 인스타그램 스토리에 "오빠 보고 싶었어요!"라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진 속에는 복귀를 알린 이휘재가 KBS2 '불후의 명곡' 다음주 예고편에 얼굴을 보인 모습.
사유리는 해당 게시물에 직접 댓글을 달았다. 그는 "제가 아는 오빠는 따뜻하고 배려심이 많고, 출연자들을 잘 챙기며 전혀 거만하지 않은 동네 오빠 같은 사람이었다"고 회상했다. 이어 "직접 만나보지도, 잘 알지도 못하는 사람들이 오빠의 인성을 다 아는 것처럼 말하는 댓글을 볼 때마다 마음이 아프다"고 전했다.
또 사유리는 먼저 댓글을 남긴 윤형빈의 글에도 '좋아요'를 눌렀다. 윤형빈 역시 이휘재에 대해 "적어도 제가 봤던 선배님은 늘 좋은 분이었다. 많은 분이 비판하시니 내가 모르는 무언가가 있나 싶은 정도다. 응원해달라"고 호소했다. 사유리와 이휘재는 2018년 코미디TV '우주적 썰왕썰래'에 함께 출연하며 인연을 맺었다.
한편 이휘재는 오는 28일 방송되는 '불후의 명곡' 2026 연예계 가왕전 특집에 출연할 예정이다. 약 4년 만의 복귀다. 예고편에서 그는 "오랜만에 인사드리게 됐다. 이휘재다"라는 내레이션으로 등장했으며, 무대에 오른 뒤 눈시울을 붉혔다.
이휘재는 2022년 층간소음 논란과 아내 문정원의 장난감 먹튀 의혹 등이 불거지며 방송 활동을 중단하고 캐나다로 떠났다. 이후 이민설과 은퇴설에 휩싸였으나 "데뷔 30년 만의 휴식기"라고 설명하며 이를 일축한 바 있다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
23일 사유리는 자신의 인스타그램 스토리에 "오빠 보고 싶었어요!"라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진 속에는 복귀를 알린 이휘재가 KBS2 '불후의 명곡' 다음주 예고편에 얼굴을 보인 모습.
사유리는 해당 게시물에 직접 댓글을 달았다. 그는 "제가 아는 오빠는 따뜻하고 배려심이 많고, 출연자들을 잘 챙기며 전혀 거만하지 않은 동네 오빠 같은 사람이었다"고 회상했다. 이어 "직접 만나보지도, 잘 알지도 못하는 사람들이 오빠의 인성을 다 아는 것처럼 말하는 댓글을 볼 때마다 마음이 아프다"고 전했다.
또 사유리는 먼저 댓글을 남긴 윤형빈의 글에도 '좋아요'를 눌렀다. 윤형빈 역시 이휘재에 대해 "적어도 제가 봤던 선배님은 늘 좋은 분이었다. 많은 분이 비판하시니 내가 모르는 무언가가 있나 싶은 정도다. 응원해달라"고 호소했다. 사유리와 이휘재는 2018년 코미디TV '우주적 썰왕썰래'에 함께 출연하며 인연을 맺었다.
한편 이휘재는 오는 28일 방송되는 '불후의 명곡' 2026 연예계 가왕전 특집에 출연할 예정이다. 약 4년 만의 복귀다. 예고편에서 그는 "오랜만에 인사드리게 됐다. 이휘재다"라는 내레이션으로 등장했으며, 무대에 오른 뒤 눈시울을 붉혔다.
이휘재는 2022년 층간소음 논란과 아내 문정원의 장난감 먹튀 의혹 등이 불거지며 방송 활동을 중단하고 캐나다로 떠났다. 이후 이민설과 은퇴설에 휩싸였으나 "데뷔 30년 만의 휴식기"라고 설명하며 이를 일축한 바 있다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
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