이수근, '아니 근데 진짜!' 8회 출연

"재산은 아내 명의" 폭탄 발언 화제

이경규·강호동 '수발' 난이도 폭로

방송인 이수근이 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

SBS ‘아니 근데 진짜!’에서는 예능인 이수근이 출연한다 / 사진=SBS ‘아니 근데 진짜!’

방송인 이수근이 11살 연하의 아내에 사랑꾼 면모를 드러낸다.23일 방송되는 SBS '아니 근데 진짜!'에서는 예능인 이수근이 출연할 예정이다.이날 이수근은 아내를 향한 남다른 사랑꾼 스토리를 공개했다. 그는 "재산은 모두 아내 명의고 대출은 내 명의로 했다"고 밝히며, "내가 쫓아다녀 결혼한 만큼 책임감을 느낀다"고 말해 모두를 깜짝 놀라게 했다. 심지어 집안일도 도맡아 한다고 밝혀 1등 남편의 면모를 보여주었는데, 이를 들은 탁재훈이 "그래야 이혼 안 당할 것 같냐"며 시기하자, "남자가 잘하면 이혼이 없는데 형 왜 그랬냐"고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.이어, '프로 수발러' 이수근이 이경규, 강호동, 서장훈 중 가장 수발 난이도가 낮은 사람으로 이경규를 꼽았다. 그는 "이경규 선배님은 단순하다, 욕하는 사람을 같이 욕해주면 된다"며 노하우를 공개해 웃음을 자아냈다. 이어 MC들이 "강호동은 어떠냐, 맞을까 봐 시키는 걸 다 하는 거냐"고 묻자, "트라우마가 있다, 그래도 카메라 없는 데선 때리지 않는다"고 너스레를 떨어 모두를 폭소케 했다.SBS '아니 근데 진짜!' 8회는 오늘 밤 10시 10분에 SBS에서 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr