신승태, '현역가왕3'서 강혜연에게 공개 청혼
MBN 갈라쇼 '퀸스 나이트' 24일 방송
차지연, 구수경 등 가족과 함께 특별 무대 선사
MBN 갈라쇼 '퀸스 나이트' 24일 방송
차지연, 구수경 등 가족과 함께 특별 무대 선사
가수 신승태(39)가 강혜연(35)에게 공개 청혼한다.
24일 오후 9시 50분 방송되는 MBN ‘현역가왕3-갈라쇼’ 2탄 ‘퀸스 나이트’는 ‘현역가왕’ 1대 가왕 전유진과 시즌2 에녹, 신승태가 3MC로 첫 호흡을 맞춘다. 비주얼과 입담, 실력까지 다 갖춘 3인방이 ‘현역가왕3’ TOP10과 함께 역대급 콜라보 무대와 색다르고 은밀한 비하인드 스토리를 공개한다.
이날 무대에서는 홍지윤-차지연-구수경-강혜연-솔지-금잔디-홍자가 모델로 변신해 자신을 지금의 자리까지 이끌어 준 ‘퀸 메이커’들과 당당한 런웨이를 펼친다. 이수연-김태연-빈예서가 언니들의 런웨이를 도와줄 깜짝 MC로 나선 가운데 가장 먼저 강혜연은 친자매 같은 미모의 엄마와 특유의 반달 미소를 뽐내고, 구수경 역시 큰 눈을 똑 닮은 엄마와 함께 떨리는 발걸음을 뗀다. 금잔디는 엄마와 ‘끼 충만 에너지’를 발산하고, 솔지는 엄마와 ‘비율 만점 모녀 유전자’를 과시한다. 참가자들과 가족들의 특별한 무대
차지연은 귀요미 아들의 손을 꼭 잡고 나와 거침없는 워킹을 선사한 후 아들과의 볼 뽀뽀 퍼포먼스로 현장을 환호하게 하고, 홍자는 늘 곁을 지키는 여동생과 우애 가득 면모를 드러낸다. 홍지윤은 절친 친구와 티격태격 친밀감 가득한 워킹으로 웃음을 이끈다. 언니들의 무대를 하나하나 꼼꼼히 전하며 열기를 불어넣은 이수연-김태연-빈예서는 “나이가 어려서 런웨이를 못 했다. 나중엔 꼭 해보고 싶다”라고 똑 부러진 바람을 전해 박수를 일으킨다.
차지연은 “아들에게 불러주고 싶다”라는 말과 함께 ‘살다보면’을 선곡한 후 객석에 앉아 있는 아들에게 애틋한 마음을 전한다. 이어 엄마의 마음을 담은 절절함을 토해낸 차지연의 노래가 객석의 아들과 관객들의 눈시울을 붉어지게 한다. “눈물 날 것 같다”라는 전유진의 반응을 끌어낸, 차지연이 아들에게 전한 메시지는 무엇인지, 차지연 무대가 궁금증을 높인다.
구수경은 ‘현역가왕3’ 경연 이후 생애 처음 맞이하게 된 광경에 기쁨을 내비치다 “무명 가수들의 희망이 되는 가수가 되고 싶다”라고 먹먹한 소감을 건넨다. 10년의 무명 시간 동안 포기하지 않고 응원해 준 엄마 아빠를 향한 노래 ‘엄마 꽃’을 선곡, 가슴을 울리는 감성으로 무대를 적신다. 과연 구수경이 경연 후 처음 목격한 광경은 무엇일지 주목된다.
신승태의 깜짝 청혼, 강혜연의 대답은?
전 국민이 염원하는 찰떡 커플 강혜연과 신승태는 서로의 노래를 지원하는 의리의 콜라보 무대로 흥겨움을 전파한다. 강혜연과 신승태가 각각 ‘알딸딸’과 ‘증거’를 사랑스러운 퍼포먼스를 더한 무대로 선보인 것. 더욱이 무대에 오른 두 사람에게 “결혼해라”라는 관객들의 응원이 쏟아지자, 신승태는 강혜연을 향해 “나랑 결혼할래요?”라는 설렘 가득한 고백을 건넨다. 강혜연이 전한 대답이 관심을 끈다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
24일 오후 9시 50분 방송되는 MBN ‘현역가왕3-갈라쇼’ 2탄 ‘퀸스 나이트’는 ‘현역가왕’ 1대 가왕 전유진과 시즌2 에녹, 신승태가 3MC로 첫 호흡을 맞춘다. 비주얼과 입담, 실력까지 다 갖춘 3인방이 ‘현역가왕3’ TOP10과 함께 역대급 콜라보 무대와 색다르고 은밀한 비하인드 스토리를 공개한다.
이날 무대에서는 홍지윤-차지연-구수경-강혜연-솔지-금잔디-홍자가 모델로 변신해 자신을 지금의 자리까지 이끌어 준 ‘퀸 메이커’들과 당당한 런웨이를 펼친다. 이수연-김태연-빈예서가 언니들의 런웨이를 도와줄 깜짝 MC로 나선 가운데 가장 먼저 강혜연은 친자매 같은 미모의 엄마와 특유의 반달 미소를 뽐내고, 구수경 역시 큰 눈을 똑 닮은 엄마와 함께 떨리는 발걸음을 뗀다. 금잔디는 엄마와 ‘끼 충만 에너지’를 발산하고, 솔지는 엄마와 ‘비율 만점 모녀 유전자’를 과시한다. 참가자들과 가족들의 특별한 무대
차지연은 귀요미 아들의 손을 꼭 잡고 나와 거침없는 워킹을 선사한 후 아들과의 볼 뽀뽀 퍼포먼스로 현장을 환호하게 하고, 홍자는 늘 곁을 지키는 여동생과 우애 가득 면모를 드러낸다. 홍지윤은 절친 친구와 티격태격 친밀감 가득한 워킹으로 웃음을 이끈다. 언니들의 무대를 하나하나 꼼꼼히 전하며 열기를 불어넣은 이수연-김태연-빈예서는 “나이가 어려서 런웨이를 못 했다. 나중엔 꼭 해보고 싶다”라고 똑 부러진 바람을 전해 박수를 일으킨다.
차지연은 “아들에게 불러주고 싶다”라는 말과 함께 ‘살다보면’을 선곡한 후 객석에 앉아 있는 아들에게 애틋한 마음을 전한다. 이어 엄마의 마음을 담은 절절함을 토해낸 차지연의 노래가 객석의 아들과 관객들의 눈시울을 붉어지게 한다. “눈물 날 것 같다”라는 전유진의 반응을 끌어낸, 차지연이 아들에게 전한 메시지는 무엇인지, 차지연 무대가 궁금증을 높인다.
구수경은 ‘현역가왕3’ 경연 이후 생애 처음 맞이하게 된 광경에 기쁨을 내비치다 “무명 가수들의 희망이 되는 가수가 되고 싶다”라고 먹먹한 소감을 건넨다. 10년의 무명 시간 동안 포기하지 않고 응원해 준 엄마 아빠를 향한 노래 ‘엄마 꽃’을 선곡, 가슴을 울리는 감성으로 무대를 적신다. 과연 구수경이 경연 후 처음 목격한 광경은 무엇일지 주목된다.
신승태의 깜짝 청혼, 강혜연의 대답은?
전 국민이 염원하는 찰떡 커플 강혜연과 신승태는 서로의 노래를 지원하는 의리의 콜라보 무대로 흥겨움을 전파한다. 강혜연과 신승태가 각각 ‘알딸딸’과 ‘증거’를 사랑스러운 퍼포먼스를 더한 무대로 선보인 것. 더욱이 무대에 오른 두 사람에게 “결혼해라”라는 관객들의 응원이 쏟아지자, 신승태는 강혜연을 향해 “나랑 결혼할래요?”라는 설렘 가득한 고백을 건넨다. 강혜연이 전한 대답이 관심을 끈다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
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