유용욱 셰프가 프리미엄 햄버거 브랜드 버거킹과 특급 컬래버레이션을 선보인다. 사진제공 = 버거킹

유명 바비큐 전문가 유용욱 셰프가 4월 프리미엄 햄버거 브랜드 버거킹과 협업한 신제품을 출시한다. 출시에 앞서 4월 1일 서울 성수동에서는 '와퍼트럭' 게릴라 시식 행사를 열고 제품을 첫 공개한다.23일 소속사 두오버엔터테인먼트(이하 두오버) 측은 “유용욱 셰프와 버거킹이 컬래버한 신제품이 오는 4월 출시된다”고 밝혔다.이번 협업은 유용욱 셰프만의 깊이 있는 훈연 노하우와 버거킹의 정체성인 ‘직화 패티(Flame-Grilled)’(플레임 그릴드)가 만나 남다른 시너지를 보여줄 것으로 기대를 모은다. 특히 유용욱 셰프는 ‘이목 스모크 다이닝’의 시그니처 메뉴인 ‘비프립’의 풍미를 제품에 그대로 구현하고자 개발 전 과정에 직접 참여하며 완성도를 더한 것으로 알려졌다.이뿐만 아니라 유용욱 셰프는 버거킹과의 컬래버를 기념하여 4월 1일 서울 성수에서 ‘와퍼트럭’ 게릴라 시식 행사까지 진행, 신제품 버거를 첫 선보이며 소비자들과 직접 만나는 시간 또한 가질 예정이다.앞서 유용욱 셰프는 넷플릭스 ‘흑백요리사2’의 흑수저 ‘바베큐연구소장’으로 출연해 독보적인 그릴 요리로 시청자들의 큰 관심을 받았다. 더불어 그가 운영하는 ‘이목 스모크 다이닝’은 최근 ‘미쉐린 가이드 서울 2026’에 이름을 올리며 미식가들 사이에서도 독보적인 존재감을 발휘하는 중이다.관심을 입증하듯 유용욱 셰프는 각종 브랜드와의 컬래버 제품 출시는 물론, MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’, ‘전지적 참견 시점’ 등 다양한 방송 및 콘텐츠에 출연하며 눈도장을 찍고 있다. 최근에는 한국과 브라질 친교 일정 중 하나였던 청와대 국빈 저녁 만찬에서 직접 주요리를 선보여 양국 문화 화합에 힘을 보태기도 했다.한편, 유용욱 셰프는 지난해 2월 가수 겸 프로듀서 그레이(GRAY)와 코드 쿤스트(CODE KUNST), 우원재가 설립한 두오버와 전속계약을 체결하고 다방면에서 활동을 이어가고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr