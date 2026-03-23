가족 공격해 안락사 위기에 처한 푸들 '동동이'

훈련사 투입돼 필사적인 교정 훈련에 돌입

3월 23일 KBS '개는 훌륭하다' 통해 방송 예정

치매 할머니 손가락을 절단시킨 푸들 '동동이'의 안락사 위기 사연과 훈련사의 필사적인 교정 과정이 공개된다. 사진 제공=KBS 2TV

치매 할머니 손가락을 절단시킨 푸들 '동동이'의 안락사 위기 사연과 훈련사의 필사적인 교정 과정이 공개된다. 사진 제공=KBS 2TV

치매 할머니 손가락을 절단시킨 푸들 '동동이'의 안락사 위기 사연과 훈련사의 필사적인 교정 과정이 공개된다. 사진 제공=KBS 2TV

치매 할머니 손가락을 절단시킨 푸들 '동동이'의 안락사 위기 사연과 훈련사의 필사적인 교정 과정이 공개된다. 사진 제공=KBS 2TV

치매 할머니 손가락을 절단시킨 푸들 '동동이'의 안락사 위기 사연과 훈련사의 필사적인 교정 과정이 공개된다. 사진 제공=KBS 2TV

23일 KBS2 '개는 훌륭하다'에서 치매 할머니 손가락을 절단시킨 푸들 '동동이'의 안락사 위기 사연과 훈련사의 필사적인 교정 과정이 공개된다.사연의 주인공 동동이는 가벼운 몸놀림으로 고공 점프를 일삼는 화려한 기술의 소유자이자, 솜사탕 같은 하얀 털로 할머니의 사랑을 한 몸에 받는 ‘개 손자’다.하지만 그 실상은 180도 달랐다. 동거 중인 치매 앓는 할머니의 손가락을 무자비하게 물어뜯어 절단됐을 정도의 중상을 입히는 전무후무한 사고를 일으킨 것. 그뿐만 아니라 누나 보호자의 방을 자신의 절대 영역으로 선포하고, 청소기만 돌려도 맹수처럼 돌진하는 등 온 집안을 공포로 몰아넣고 있었다.결국 가족들 사이에서 안락사까지 논의될 만큼 상황은 파국으로 치닫고 있었지만, 안락사라는 극단적인 선택지 앞에서 누나 보호자는 간절한 마음을 내비쳤다. 이에 응답한 훈련사는 동동이의 독기를 빼기 위한 정면 승부에 나섰다.훈련 도중 예상치 못한 동동이의 기습 공격으로 순식간에 훈련사의 손이 피로 물드는 일촉즉발의 상황 속에서도 훈련사는 단호했다. 흐르는 피를 닦아내며 “내가 물러서면 동동이는 정말 죽을 수도 있다”고 말하며 고민견을 압박하는 그의 모습은 단순한 교육을 넘어선 처절한 생명 구조의 현장이었다는 후문이다.과연 피비린내 나던 비극의 집은 다시 평화를 되찾을 수 있을까? 안락사 위기의 동동이가 다시 사랑스러운 ‘개 손자’로 거듭나는 기적 같은 과정은 23일 저녁 8시 30분, KBS2 채널을 통해 확인할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr