이동국 장녀 이재시, 막내 시안과 사진 공개

5남매, '슈돌' 출연으로 대중적 인기 얻어

모델·골프·축구 등 각자 다양한 길 개척 중

사진=이재시 SNS

전 축구 국가대표 출신 이동국의 자녀들이 정변의 정석을 보여주고 있다.첫째 딸 이재시는 지난 22일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 이재시가 막냇동생 시안 군을 끌어안고 카메라를 응시하고 있는 모습. 성인이 된 이재시는 수려한 외모를 자랑하고 있고, 막내 시안 군은 어린 나이에도 또렷한 이목구비를 보여주고 있어 눈길을 끌었다.한편 이동국은 미스코리아 출신인 이수진 씨와 2005년 결혼해 슬하에 4녀 1남을 두고 있다. 이들 가족은 KBS2 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 큰 사랑을 받기도 했다.쌍둥이 딸 재시는 미국에 있는 패션 대학교에 재학 중이며, 둘째 딸은 골프 선수로 활약 중이다. 설아와 수아는 초등학교를 졸업했고 '대박이'로 불리며 랜선 이모 삼촌들의 열렬한 애정을 얻었던 시안 군은 아빠를 따라 축구에 재능을 보이며 각종 대회를 휩쓸고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr