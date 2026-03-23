BTS 다큐 '더 리턴' 27일 넷플릭스 공개

프로듀서, "10년 뒤 추억 되길" 소망 밝혀

월드투어 및 신곡 작업 등 비하인드 담아

사진제공=넷플릭스

제인 차 커틀러 프로듀서가 그룹 방탄소년단의 다큐멘터리 영화 'BTS: 더 리턴'(BTS: THE RETURN)이 멤버들에게 추억이 되길 바란단 소망을 밝혔다.넷플릭스 측은 20일 오후 1시 서울 종로구에 있는 씨네큐브 광화문에서 다큐멘터리 영화 'BTS: 더 리턴' 스크리닝 행사를 진행했다. 이날 행사에는 영화의 감독 바오 응우옌과 제인 차 커틀러 프로듀서, 김현정 빅히트 뮤직 VP가 참여했다.제인 차 커틀러 프로듀서는 "이 다큐멘터리가 방탄소년단에게 행복한 추억이 되길 바란다"라고도 말했다. 그는 "개인적으로 가장 좋아하는 장면은 멤버들이 신인 시절 퍼포먼스 했던 영상을 보면서 즐거워하는 모습이다. 10년 후에도 이 다큐멘터리를 애정 어린 시선으로 보길 바란다"고 소망을 밝혔다.그러자 바오 응우옌 감독은 "가족이나 친구들이 나오는 홈비디오를 보면 '그 시간이 지금의 나를 만들어줬구나' 싶지 않나"라면서 "빠르게 굴러가는 세상 속, 멤버들이 이 영상을 보면 '이런 과정으로 우리가 성장했고 이런 사람들과 함께했구나' 생각하길 바란다"고 말했다.다큐멘터리 영화 'BTS: 더 리턴'(BTS: THE RETURN)은 오는 27일 넷플릭스에서 공개된다. 영상은 지난 월드투어와 전역 현장 그리고 미국 로스앤젤레스에서 송라이팅 세션을 열어 신곡 작업을 하는 신들로 구성됐다.한편, 방탄소년단은 20일 오후 1시 정규 5집 'ARIRANG'(아리랑)을 발매하고 약 4년 만의 완전체 활동에 돌입한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr