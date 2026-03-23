BTS 다큐 '더 리턴' 27일 넷플릭스 공개
프로듀서, "10년 뒤 추억 되길" 소망 밝혀
월드투어 및 신곡 작업 등 비하인드 담아
프로듀서, "10년 뒤 추억 되길" 소망 밝혀
월드투어 및 신곡 작업 등 비하인드 담아
제인 차 커틀러 프로듀서가 그룹 방탄소년단의 다큐멘터리 영화 'BTS: 더 리턴'(BTS: THE RETURN)이 멤버들에게 추억이 되길 바란단 소망을 밝혔다.
넷플릭스 측은 20일 오후 1시 서울 종로구에 있는 씨네큐브 광화문에서 다큐멘터리 영화 'BTS: 더 리턴' 스크리닝 행사를 진행했다. 이날 행사에는 영화의 감독 바오 응우옌과 제인 차 커틀러 프로듀서, 김현정 빅히트 뮤직 VP가 참여했다.
제인 차 커틀러 프로듀서는 "이 다큐멘터리가 방탄소년단에게 행복한 추억이 되길 바란다"라고도 말했다. 그는 "개인적으로 가장 좋아하는 장면은 멤버들이 신인 시절 퍼포먼스 했던 영상을 보면서 즐거워하는 모습이다. 10년 후에도 이 다큐멘터리를 애정 어린 시선으로 보길 바란다"고 소망을 밝혔다.
그러자 바오 응우옌 감독은 "가족이나 친구들이 나오는 홈비디오를 보면 '그 시간이 지금의 나를 만들어줬구나' 싶지 않나"라면서 "빠르게 굴러가는 세상 속, 멤버들이 이 영상을 보면 '이런 과정으로 우리가 성장했고 이런 사람들과 함께했구나' 생각하길 바란다"고 말했다.
다큐멘터리 영화 'BTS: 더 리턴'(BTS: THE RETURN)은 오는 27일 넷플릭스에서 공개된다. 영상은 지난 월드투어와 전역 현장 그리고 미국 로스앤젤레스에서 송라이팅 세션을 열어 신곡 작업을 하는 신들로 구성됐다.
한편, 방탄소년단은 20일 오후 1시 정규 5집 'ARIRANG'(아리랑)을 발매하고 약 4년 만의 완전체 활동에 돌입한다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
넷플릭스 측은 20일 오후 1시 서울 종로구에 있는 씨네큐브 광화문에서 다큐멘터리 영화 'BTS: 더 리턴' 스크리닝 행사를 진행했다. 이날 행사에는 영화의 감독 바오 응우옌과 제인 차 커틀러 프로듀서, 김현정 빅히트 뮤직 VP가 참여했다.
제인 차 커틀러 프로듀서는 "이 다큐멘터리가 방탄소년단에게 행복한 추억이 되길 바란다"라고도 말했다. 그는 "개인적으로 가장 좋아하는 장면은 멤버들이 신인 시절 퍼포먼스 했던 영상을 보면서 즐거워하는 모습이다. 10년 후에도 이 다큐멘터리를 애정 어린 시선으로 보길 바란다"고 소망을 밝혔다.
그러자 바오 응우옌 감독은 "가족이나 친구들이 나오는 홈비디오를 보면 '그 시간이 지금의 나를 만들어줬구나' 싶지 않나"라면서 "빠르게 굴러가는 세상 속, 멤버들이 이 영상을 보면 '이런 과정으로 우리가 성장했고 이런 사람들과 함께했구나' 생각하길 바란다"고 말했다.
다큐멘터리 영화 'BTS: 더 리턴'(BTS: THE RETURN)은 오는 27일 넷플릭스에서 공개된다. 영상은 지난 월드투어와 전역 현장 그리고 미국 로스앤젤레스에서 송라이팅 세션을 열어 신곡 작업을 하는 신들로 구성됐다.
한편, 방탄소년단은 20일 오후 1시 정규 5집 'ARIRANG'(아리랑)을 발매하고 약 4년 만의 완전체 활동에 돌입한다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
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