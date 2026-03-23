BTS 다큐 '더 리턴' 27일 넷플릭스 공개
감독 "BTS가 짊어진 무거운 왕관과 고뇌 담아"
방탄소년단, 20일 정규 5집 '아리랑' 발매
감독 "BTS가 짊어진 무거운 왕관과 고뇌 담아"
방탄소년단, 20일 정규 5집 '아리랑' 발매
그룹 방탄소년단의 다큐멘터리 영화 'BTS: 더 리턴'(BTS: THE RETURN) 감독 바오 응우옌이 멤버들의 어려움에 깊은 공감을 표했다.
넷플릭스 측은 20일 오후 1시 서울 종로구에 있는 씨네큐브 광화문에서 다큐멘터리 영화 'BTS: 더 리턴' 스크리닝 행사를 진행했다. 이날 행사에는 영화의 감독 바오 응우옌과 제인 차 커틀러 프로듀서, 김현정 빅히트 뮤직 VP가 참여했다.
감독이 본 BTS의 창작 과정, 무엇이 달랐나?
이날 바오 응우옌 감독은 그가 직접 목격한 멤버들의 고뇌에 대해서도 언급했다. 그는 "처음에는 이들의 창작 프로세스를 담는 게 쉬우리라 생각했다. 며칠이 지나니 '엄청난 압박을 느끼고 있구나. 생각한 방향성과는 다르겠다' 생각했다"고 털어놨다. 그는 "멤버들이 형제로서 두 번째 가족으로서 어려움을 이겨내는 모습을 담게 되겠다. 7명이 함께라 해낼 수 있었다는 의미를 담았다"고 설명했다.
방탄소년단이 쓴 '무거운 왕관'의 의미는?
바오 응우옌은 방탄소년단이 가진 부담감에 대해 "무거운 왕관을 지닌 셈"이라고 표현하기도 했다. 그는 "우린 가끔 '방탄소년단'이 어떤 의미인지, 한국인이자 글로벌 아티스트로서 얼마나 많은 책임을 가졌는지 간과한 것 같다"면서 "어떻게 이런 책임을 오히려 활용해 창작물로 만들어내는지 목도할 수 있었다. '이런 여건을 전혀 당연히 여기지 않고 열심히 하는구나'를 느꼈다"고 말했다.
다큐멘터리 영화 'BTS: 더 리턴'(BTS: THE RETURN)은 오는 27일 넷플릭스에서 공개된다. 영상은 지난 월드투어와 전역 현장 그리고 미국 로스앤젤레스에서 송라이팅 세션을 열어 신곡 작업을 하는 신들로 구성됐다.
한편, 방탄소년단은 20일 오후 1시 정규 5집 'ARIRANG'(아리랑)을 발매하고 약 4년 만의 완전체 활동에 돌입한다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
넷플릭스 측은 20일 오후 1시 서울 종로구에 있는 씨네큐브 광화문에서 다큐멘터리 영화 'BTS: 더 리턴' 스크리닝 행사를 진행했다. 이날 행사에는 영화의 감독 바오 응우옌과 제인 차 커틀러 프로듀서, 김현정 빅히트 뮤직 VP가 참여했다.
감독이 본 BTS의 창작 과정, 무엇이 달랐나?
이날 바오 응우옌 감독은 그가 직접 목격한 멤버들의 고뇌에 대해서도 언급했다. 그는 "처음에는 이들의 창작 프로세스를 담는 게 쉬우리라 생각했다. 며칠이 지나니 '엄청난 압박을 느끼고 있구나. 생각한 방향성과는 다르겠다' 생각했다"고 털어놨다. 그는 "멤버들이 형제로서 두 번째 가족으로서 어려움을 이겨내는 모습을 담게 되겠다. 7명이 함께라 해낼 수 있었다는 의미를 담았다"고 설명했다.
방탄소년단이 쓴 '무거운 왕관'의 의미는?
바오 응우옌은 방탄소년단이 가진 부담감에 대해 "무거운 왕관을 지닌 셈"이라고 표현하기도 했다. 그는 "우린 가끔 '방탄소년단'이 어떤 의미인지, 한국인이자 글로벌 아티스트로서 얼마나 많은 책임을 가졌는지 간과한 것 같다"면서 "어떻게 이런 책임을 오히려 활용해 창작물로 만들어내는지 목도할 수 있었다. '이런 여건을 전혀 당연히 여기지 않고 열심히 하는구나'를 느꼈다"고 말했다.
다큐멘터리 영화 'BTS: 더 리턴'(BTS: THE RETURN)은 오는 27일 넷플릭스에서 공개된다. 영상은 지난 월드투어와 전역 현장 그리고 미국 로스앤젤레스에서 송라이팅 세션을 열어 신곡 작업을 하는 신들로 구성됐다.
한편, 방탄소년단은 20일 오후 1시 정규 5집 'ARIRANG'(아리랑)을 발매하고 약 4년 만의 완전체 활동에 돌입한다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT