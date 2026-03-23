BTS 다큐 '더 리턴' 27일 넷플릭스 공개

감독 "BTS가 짊어진 무거운 왕관과 고뇌 담아"

방탄소년단, 20일 정규 5집 '아리랑' 발매

사진제공=넷플릭스

그룹 방탄소년단의 다큐멘터리 영화 'BTS: 더 리턴'(BTS: THE RETURN) 감독 바오 응우옌이 멤버들의 어려움에 깊은 공감을 표했다.넷플릭스 측은 20일 오후 1시 서울 종로구에 있는 씨네큐브 광화문에서 다큐멘터리 영화 'BTS: 더 리턴' 스크리닝 행사를 진행했다. 이날 행사에는 영화의 감독 바오 응우옌과 제인 차 커틀러 프로듀서, 김현정 빅히트 뮤직 VP가 참여했다.이날 바오 응우옌 감독은 그가 직접 목격한 멤버들의 고뇌에 대해서도 언급했다. 그는 "처음에는 이들의 창작 프로세스를 담는 게 쉬우리라 생각했다. 며칠이 지나니 '엄청난 압박을 느끼고 있구나. 생각한 방향성과는 다르겠다' 생각했다"고 털어놨다. 그는 "멤버들이 형제로서 두 번째 가족으로서 어려움을 이겨내는 모습을 담게 되겠다. 7명이 함께라 해낼 수 있었다는 의미를 담았다"고 설명했다.바오 응우옌은 방탄소년단이 가진 부담감에 대해 "무거운 왕관을 지닌 셈"이라고 표현하기도 했다. 그는 "우린 가끔 '방탄소년단'이 어떤 의미인지, 한국인이자 글로벌 아티스트로서 얼마나 많은 책임을 가졌는지 간과한 것 같다"면서 "어떻게 이런 책임을 오히려 활용해 창작물로 만들어내는지 목도할 수 있었다. '이런 여건을 전혀 당연히 여기지 않고 열심히 하는구나'를 느꼈다"고 말했다.다큐멘터리 영화 'BTS: 더 리턴'(BTS: THE RETURN)은 오는 27일 넷플릭스에서 공개된다. 영상은 지난 월드투어와 전역 현장 그리고 미국 로스앤젤레스에서 송라이팅 세션을 열어 신곡 작업을 하는 신들로 구성됐다.한편, 방탄소년단은 20일 오후 1시 정규 5집 'ARIRANG'(아리랑)을 발매하고 약 4년 만의 완전체 활동에 돌입한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr