아이유·변우석, MBC '21세기 대군부인' 주연

신분 뛰어넘는 운명 개척 로맨스 드라마

4월 10일 오후 9시 40분 첫 방송

'21세기 대군부인' 아이유 / 사진제공=MBC

'21세기 대군부인' 캐릭터 별 포스터 / 사진제공=MBC

가수 겸 배우 아이유가 '21세기 대군부인'에서 2살 연하 배우 변우석과 로맨스 호흡을 맞춘다.다음 달 10일 방송되는 MBC 새 금토드라마 '21세기 대군부인'은 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 모든 걸 가진 재벌이지만 신분이 평민이라 짜증스러운 여자와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없어 슬픈 남자의 운명 개척 신분 타파 로맨스를 담은 드라마다.공개된 캐릭터 포스터 속에는 왕실이 존재하는 21세기 입헌군주제에서 살아가고 있는 성희주(아이유 분), 이안대군(변우석 분), 민정우(노상현 분), 윤이랑(공승연 분)의 남다른 카리스마가 담겼다. 현대와 전통이 어우러진 궁궐에 모인 네 사람에게 적힌 문구들은 각자 살아온 인생의 모습들을 짐작게 한다.먼저 평민에 서출임에도 대군 부인으로 당당히 궐에 발을 들이게 될 캐슬뷰티 대표 성희주는 '더럽게라도 이기겠다는 겁니다'라며 강렬한 승부욕을 보여준다. 이길 때까지 결코 싸움을 멈추지 않는 성희주의 집념이 신분 상승이라는 목표로 이어질지 호기심이 쏠린다.왕이 될 수 없는 왕실의 차남 이안대군은 '사냥에 철이 있다고 생각하십니까'라는 말로 서늘한 긴장감을 형성한다. 빛나서도, 소리 내서도 안 되는 궁궐의 질서 속에서 불같이 뜨거운 본성을 억누르며 살아온 이안대군이 성희주와의 혼인을 계기로 겪게 될 변화가 주목된다.그런가 하면 국무총리 민정우는 '둡시다, 어차피 해프닝일 텐데'라며 여유로운 태도를 보인다. 이안대군의 오랜 친구로 왕실과 내각의 균형을 잡아온 민정우지만 성희주와 이안대군의 혼인을 계기로 감정의 파도를 맞이할 예정이다.마지막으로 왕실의 어른인 대비 윤이랑은 '왕가의 결혼에 행복이 있을 자리가 있습니까'라며 의미심장한 메시지를 던진다. 늘 왕실의 권위와 위엄을 최우선으로 생각해온 윤이랑이 평민과 혼인하겠다는 이안대군의 선택에 보일 반응이 궁금해진다.이처럼 '21세기 대군부인'은 캐릭터 포스터를 통해 왕실에 모인 성희주, 이안대군, 민정우, 윤이랑의 각양각색 인생관을 보여주고 있다. 주어진 운명에 도전하거나, 혹은 이를 지키기 위해 애쓰는 네 사람의 필연적인 대립이 예상되는 만큼 이들의 이야기가 더욱 기다려진다.'21세기 대군부인'은 4월 10일 오후 9시 40분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr