'맛있는 녀석들' 제주도 맛집 탐방
김준현·문세윤, 제주 돼지 자학 개그
검증된 개그 케미로 현장을 웃음바다로
김준현·문세윤, 제주 돼지 자학 개그
검증된 개그 케미로 현장을 웃음바다로
코미디언 김준현과 문세윤이 자학 개그로 ‘맛있는 녀석들’ 녹화 현장을 웃음바다로 만들었다. 앞서 2월 김준현은 팬들의 인사를 외면했다는 취지의 게시물이 확산하며 구설에 휘말렸다.
20일 방송된 코미디TV 예능 프로그램 '맛있는 녀석들'은 '맛있으면 내 고향'의 세 번째 특집으로 꾸며졌으며, 김준현, 문세윤, 황제성, 김해준(이하 '뚱친즈')이 '경남의 맛'에 이어 '제주도의 맛'을 찾아 제주 음식점을 방문하는 모습이 그려졌다.
이날 뚱친즈는 제주도를 대표하는 말고기 회, 고등어회부터 한치와 돔베고기까지 맛보며 "녹진하다" "부드럽다" 등 연신 감탄을 쏟아냈다. 문세윤은 "비행기표 굳었다"라며 풀코스로 즐기는 제주 음식에 만족감을 내비쳐 보는 이들의 침샘을 자극했다.
제주 돼지 이야기가 불러온 폭소, 무슨 일?
식사 도중 황제성이 "제주 백돼지가 있는 줄 몰랐어"라며 제주 돼지 이야기를 꺼내자, 김준현은 "육지 돼지는 제주에 못 들어가지만, 제주의 돼지는 육지로 나올 수 있다"고 설명하며 제주도의 과거 돼지 방역 원칙을 언급했다.
김준현 자학 개그, 문세윤이 받아친 한마디는?
황제성이 이해한 듯 반응하자 김준현은 "그래서 나랑 세윤이는 한동안 제주에 못 들어갔어. (돼지로) 오해받아서"라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다. 이어 "우리는 제주 들어갈 때 비자 있어야 해. 검역 대상이어서"라고 덧붙이며 자학 개그를 선보였다. 이에 문세윤도 "준현이 형이 바지 내리면 '검(檢)'자 있다"라고 받아치며 현장 스태프들과 시청자들에게 웃음을 안겨 두 사람의 검증된 개그 케미를 자랑했다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
20일 방송된 코미디TV 예능 프로그램 '맛있는 녀석들'은 '맛있으면 내 고향'의 세 번째 특집으로 꾸며졌으며, 김준현, 문세윤, 황제성, 김해준(이하 '뚱친즈')이 '경남의 맛'에 이어 '제주도의 맛'을 찾아 제주 음식점을 방문하는 모습이 그려졌다.
이날 뚱친즈는 제주도를 대표하는 말고기 회, 고등어회부터 한치와 돔베고기까지 맛보며 "녹진하다" "부드럽다" 등 연신 감탄을 쏟아냈다. 문세윤은 "비행기표 굳었다"라며 풀코스로 즐기는 제주 음식에 만족감을 내비쳐 보는 이들의 침샘을 자극했다.
제주 돼지 이야기가 불러온 폭소, 무슨 일?
식사 도중 황제성이 "제주 백돼지가 있는 줄 몰랐어"라며 제주 돼지 이야기를 꺼내자, 김준현은 "육지 돼지는 제주에 못 들어가지만, 제주의 돼지는 육지로 나올 수 있다"고 설명하며 제주도의 과거 돼지 방역 원칙을 언급했다.
김준현 자학 개그, 문세윤이 받아친 한마디는?
황제성이 이해한 듯 반응하자 김준현은 "그래서 나랑 세윤이는 한동안 제주에 못 들어갔어. (돼지로) 오해받아서"라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다. 이어 "우리는 제주 들어갈 때 비자 있어야 해. 검역 대상이어서"라고 덧붙이며 자학 개그를 선보였다. 이에 문세윤도 "준현이 형이 바지 내리면 '검(檢)'자 있다"라고 받아치며 현장 스태프들과 시청자들에게 웃음을 안겨 두 사람의 검증된 개그 케미를 자랑했다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
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