김동완, 전 매니저 폭로에 법적 대응 시사

SNS 통해 "허위 주장"이라며 강경 입장

과거 업무 태도, 음주 방송 등 내용 포함

가수 겸 배우 김동완이 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

그룹 신화 멤버 겸 배우 김동완이 전 매니저의 폭로글에 대해 법적 대응을 시사하며 강경한 입장을 밝혔다.김동완은 23일 자신의 SNS를 통해 "현재 유포되고 있는 내용은 사실과 다른 허위 주장"이라며 "개인적인 관계에 대한 언급은 하지 않겠다. 허위 사실 유포가 지속될 경우 민형사상 모든 법적 조치를 취하겠다"고 밝혔다.이번 논란은 김동완의 전 매니저라고 주장하는 A씨가 SNS를 통해 "몇 년 전이나 지금이나 어쩜 이렇게 똑같지? 술 마시고 인스타 라이브해서 팬들이랑 싸우고 이번에는 영웅이 되고 싶었는지 정신이 있는 건지 없는 건지"라며 폭로성 글을 게시하면서 불거졌다. A씨는 김동완의 과거 업무 태도와 음주 후 라이브 방송 논란 등을 언급하며 비판했다.특히 "뮤지컬 출연을 요청해 제작사와 직접 조율해 출연료까지 높였지만 돌연 출연을 번복해 난감했다"는 취지의 주장과 함께, 과거 갈등을 언급하며 원색적인 표현을 사용해 파장을 키웠다.해당 폭로글은 김동완이 최근 음주운전 및 폭행 논란에 휩싸인 MC딩동을 공개적으로 응원하는 글을 올렸다가 삭제한 이후 게재된 것으로 알려졌다. 김동완은 해당 게시글에 대해 "상황을 충분히 고려하지 못한 표현이었다"며 사과의 뜻을 밝힌 바 있다.한편 김동완은 과거에도 SNS 발언으로 여러 차례 논란에 휩싸인 바 있다. 2021년에는 성매수 전력이 있는 가수 이수를 옹호하는 취지의 글을 올렸다가 비판 여론 속에 사과했으며, 최근에는 성매매 합법화를 언급한 글로도 갑론을박이 일었다. 또한 김동완은 지난 21일 생방송 도중 여성 BJ를 폭행한 MC딩동을 응원하는 글을 게재해 논란이 됐다.연이은 SNS 발언 논란 속에서 이번 폭로 사태까지 더해지며, 김동완을 둘러싼 여론의 향방에 이목이 집중되고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr