엄마 뇌 가진 톱스타 모모, 돌연 은퇴 선언

하용중에 의도적으로 접근하며 욕망 드러내

현란희와 폴 김의 숨겨진 친딸은?

뇌 수술로 톱스타 딸의 몸으로 깨어난 엄마./사진제공=TV조선 '닥터신'

뇌 수술로 톱스타 딸의 몸으로 깨어난 엄마./사진제공=TV조선 '닥터신'

톱스타 백서라와 뇌가 체인지 된 송지인이 딸의 겉모습으로 현실에 적응해 가는 가운데 송지인-지영산의 친딸 행방이 파악되면서 긴장감을 높였다.지난 22일 방송된 TV CHOSUN 주말미니시리즈 ‘닥터신’ 4회에서는 톱배우인 딸 모모(백서라 분)의 모습으로 살아가게 된 현란희(송지인 분)와 이를 받아들이지 못해 혼란스러운 신주신(정이찬 분), 모모를 좋아하는 하용중(안우연 분) 등 각기 다른 욕망과 본색, 광기가 뒤엉킨 반전 상황이 펼쳐졌다.모모(현란희 뇌)는 자신의 신고를 받고 찾아온 경찰들과 구급대원들 앞에서 서러운 오열을 터트렸고, 현란희(모모 뇌)가 있던 방으로 뛰쳐 들어가 엄마를 부르며 통곡해 모두의 의심을 사그라들게 했다. 뒤늦게 모모의 집 앞에 도착한 신주신은 구급차가 지나가자, 모모를 떠올리며 가슴 아파했다. 신주신은 병원으로 실려 온 현란희(모모 뇌)의 시신을 시트로 덮으려던 순간, 진짜 죽음을 맞이한 모모와 바로 옆에서 폭풍 오열을 쏟아내는 외양인 모모(현란희 뇌)를 번갈아 보며 슬픔을 드러냈다. 그리고 신주신은 입관 전 현란희(모모 뇌)를 보며 ‘모모야 잘한 걸까? 이렇게 널 보내야 해?’라고 먹먹하게 되뇌어 안타까움을 일으켰다.이후 화장장에서 신주신은 애써 감정을 절제했지만, 모모(현란희 뇌)는 끝없이 눈물을 흘리며 딸 모모가 들어간 현란희의 육신에 안녕을 고했다. 장례를 마치고 신주신과 둘만 남자 모모(현란희 뇌)는 “거울 보면 모모 죽었단 생각 안 들어. 죽은 건 현란희야. 보이는 대로 받아들이면 돼”라며 혼란스러워하는 신주신을 달랬지만 신주신은 외양은 모모 그대로지만 현란희스러운 모모에게서 눈길을 돌렸다. 신주신은 갑자기 모모(현란희 뇌)가 넥타이를 풀어주겠다며 다가오자 당황하면서도 주체할 수 없는 감정이 들자 집에 돌아와 혼란과 괴로움으로 갈등했다.그 사이 하용중은 모모에게 한눈에 반했던 과거를 회상했다. 하용중은 누아재단 보육원 ‘후원 감사의 밤’에서 콘트라베이스를 연주하던 자신에게 춤을 추며 다가와 스킨십을 건네는 모모에게 매료됐던 것. 하용중은 형 제임스(전노민 분)에게 모모를 소개해달라고 부탁했지만, 신주신과 모모의 약혼 소식을 듣고는 망연자실했다. 이후 약혼식 초대를 받아 신주신의 별장으로 간 하용중은 모모에게 또다시 설렜지만 애써 마음을 정리하며 웃어 보였다. 하지만 모모가 하용중과 왈츠를 추고 싶다고 하자 모모의 손을 잡고 왈츠를 추는 상상에 빠져 걷잡을 수 없는 마음을 드러냈다.그러던 중 하용중은 제임스가 금바라(주세빈 분)에게 장례를 치른 모모의 집으로 반찬 배달을 부탁하자 자신이 가겠다고 우겼고, 반찬을 들고 모모를 찾아가 “우리 다 같은 처지예요. 부모 없으면 고아라구”라며 위로했다. 모모(현란희 뇌)는 왈칵 울음을 터트렸지만, 하용중이 가엽다는 듯 냅킨을 건네자, 속으로 ‘안아줘야 하는 거 아냐?’라며 욕망 어린 반전을 드러내 충격을 안겼다. 더욱이 하용중이 “레이크탑 펜트하우스 사뒀는데, 당분간 가서 지낼래요?”라고 권한 후 돌아가자, 힘없이 하용중을 배웅했던 모모(현란희 뇌)는 180도 돌변한 채 “백팔십억짜리 레이크탑 펜트하우스? 와우”라며 큰 웃음과 함께 감춰진 욕망을 표출해 소름을 일으켰다.그러나 모모(현란희 뇌)가 핸드폰으로 하용중을 검색해 보며 호기심을 드러내는 사이 금바라가 찾아왔고, 모모(현란희 뇌)는 금바라에게 의욕이 없다는 듯 “은퇴 기사 좀 내줘”라고 부탁해 금바라를 놀라게 했다. 더욱이 모모는 하용중을 “오빠”라고 부르는 금바라의 말에 “오빠? 사귀어?”라며 몰아치다, 말했었는데 기억을 못 하냐는 금바라의 말에 “나 완전 바보 됐어”라고 둘러댔다. 그러나 이를 의아하게 여기는 금바라의 눈빛과 동시에 금바라의 이름으로 나온 모모의 은퇴 기사가 파장을 일으키면서 앞으로 벌어질 또 다른 파란이 예고됐다.그런가 하면 폴 김(지영산 분)은 현란희가 죽기 전 남긴 ‘엄마가 많이 미안해했다고 전해줘요’라는 문자를 보며 마음 아파했다. 그때 모모(현란희 뇌)가 폴 김을 찾아와 “엄마 돌아가시기 전에 제 위로 언니가 있던 얘기 들었어요. 두 분이 고등학교 때...제 언니의 아빠시구, 엄마 남친이셨잖아요”라면서 두 사람의 관계를 알고 있었다고 털어놨던 것. 이어 “찾게 되면 저한테 하나뿐인 혈육이니까. 알려주세요”라며 친딸을 찾고 싶은 현란희의 진심을 모모(현란희 뇌)의 입을 통해 전했다.특히 극 말미 모모(현란희 뇌)가 돌아간 후 폴 김이 흥신소로부터 “따님 찾은 거 같습니다”라는 소식을 듣게 되면서, 현란희와 폴 김의 친딸은 누구일지 주목됐다.‘닥터신’ 5회는 축구 중계 관계로, 오는 28일 오후 9시 10분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr