투어스, 팝스타 24kGoldn과 협업

신곡 'YOU LIKE IT I LOVE IT' 23일 발매

NHN벅스 '에센셜 스튜디오' 프로젝트

투어스/ 사진=플레디스 엔터테인먼트

미국 가수 24kGoldn이 그룹 투어스의 멤버 가수 도훈, 가수 지훈, 가수 경민의 실력을 높게 평가했다.24kGoldn은 이날 NHN벅스를 통해 "투어스는 엄청난 재능을 지닌 아티스트"라고 밝혔다. 그는 "작업 내내 이들이 보여준 뛰어난 음악 역량과 독보적 열정은 내게도 큰 영감을 주었다"라고 설명했다. 또한 "우리가 함께 만든 결과물을 전 세계에 빨리 들려드리고 싶다"라고 덧붙였다.투어스와 24Goldn의 협업작 'YOU LIKE IT I LOVE IT'이 23일 발매된다. 해당 음원은 NHN벅스의 음원 제작 프로젝트인 '에센셜 스튜디오(essential;studio)'를 통해 기획됐다. 신곡 'YOU LIKE IT I LOVE IT'은 자석처럼 서로에게 끌리는 감정을 가사로 풀었다. 반복되는 구간인 훅의 중독성이 강한 것이 특징이다.24kGoldn이 직접 작사와 작곡을 맡았다. 감각적인 멜로디에 투어스 멤버들의 음색이 더해져 곡의 분위기를 살렸다. R&B와 힙합 색채를 지닌 24kGoldn과 청량한 감성을 내세우는 투어스의 음악적 만남으로 새로운 조화를 꾀했다.24kGoldn은 미국 젠지 세대를 대표하는 음악가다. 대표곡 'Mood'는 미국 빌보드 메인 송차트 '핫 100'에서 누적 8주 동안 1위를 기록했다. 영국, 호주, 캐나다, 독일 등 전 세계 음악 차트에서도 1위에 오른 이력이 있다.투어스는 미니 4집 타이틀곡 'OVERDRIVE'의 안무를 활용한 '앙탈 챌린지'로 화제를 모으고 있다. 지난 22일 기준 틱톡 내 관련 영상 생성 건수는 240만 건을 돌파했다. 유튜브 뮤직의 월간 시청자 수는 1.25억 명에 달한다. 이는 케이팝 보이그룹 중 최상위권 수준이다.한편, NHN벅스의 오리지널 음원 'YOU LIKE IT I LOVE IT'이 23일 오후 6시 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr