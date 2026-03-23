KBS 새 일일극 '기쁜 우리 좋은 날' 3월 30일 첫방

완벽남 윤종훈과 허당녀 엄현경의 로맨스

후계 구도와 생사쟁탈전 그린 가족 드라마

'기쁜 우리 좋은 날' 종합 예고편이 공개됐다. / 사진제공KBS 1TV '기쁜 우리 좋은 날'

'기쁜 우리 좋은 날' 종합 예고편이 공개됐다. / 사진제공KBS 1TV '기쁜 우리 좋은 날'

KBS 1TV 새 일일드라마 ‘기쁜 우리 좋은 날’이 오는 3월 30일 첫 방송을 앞두고, 주연 배우 윤종훈과 엄현경의 우여곡절이 담긴 종합 예고 영상을 30일 공개했다. 이 드라마는 완벽남과 허당녀의 생사쟁탈전을 그린 멜로 가족극으로 다양한 세대의 이야기를 다룬다.공개된 예고편은 스타트업 ‘럭키조이’의 개발자이자 공동대표인 조은애(엄현경 분)이 당당히 발표하는 장면으로 시작된다. 하지만 이내 시위를 하던 조은애가 급히 도망치는가 하면 강수토건 전략기획본부 팀장 고결(윤종훈 분)을 향해 “내 애를 돌려줘”라고 절규하는 상황이 펼쳐져 반전을 선사한다. 냉철한 완벽주의자 고결이 어디로 튈지 모르는 조은애와 얽히며 보여줄 좌충우돌 케미스트리가 벌써부터 기대를 모은다.고결은 자신의 할아버지인 강수그룹 고강수(이호재 분) 회장에게 남은 시간이 얼마 없다는 사실을 알고 심란해한다. “아버지랑 형이랑 대결할 생각 추호도 없다”며 후계자 레이스에 뛰어들 생각이 없다고 못을 박은 고결이지만, 할아버지의 마지막 부탁이라는 말에 흔들리기 시작하며 팽팽한 분위기가 이어진다. 후계 구도를 둘러싼 가족 간 갈등이 전개에 어떤 파장을 불러일으킬지 관심이 집중된다.여기에 “전략기획본부장이 인수를 주도했다”라며 이를 가는 조은애의 모습과 고결이 난데없이 발차기를 당하는 장면은 예비 시청자들의 웃음보를 자극한다. 또한 6개월 임시로 강수토건 인턴이 된 조은애와 그녀의 곁에 서 있는 고결, 그리고 이들을 바라보는 고민호(정윤 분)와 서승리(윤다영 분) 사이 묘한 기류가 포착돼 긴장감을 자아낸다. “아직은 끝난 거 아니야”라는 조은애의 비장한 다짐은 생사를 건 전쟁에 뛰어든 이들의 운명이 어디로 흘러갈지 이목을 집중시킨다.이렇듯 ‘기쁜 우리 좋은 날’은 고결과 조은애를 중심으로 벌어질 파란만장한 사건 사고를 예고하며 예비 시청자들의 기대감을 끌어올렸다. 주인공들을 비롯해 개성 강한 가족들까지 촘촘히 얽힌 서사는 평일 안방극장에 웃음과 감동을 동시에 전달할 예정이다.KBS 1TV 새 일일드라마 ‘기쁜 우리 좋은 날’은 ‘마리와 별난 아빠들’ 후속으로 오는 3월 30일 저녁 8시 30분 첫 방송될 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr