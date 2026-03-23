SBS '몽글상담소' 3부작 종영

발달장애 청춘 도전, 최종 2커플 탄생

이효리·이상순, 따뜻한 조언으로 힐링 선사

3부작을 끝으로 종영한 '몽글상담소' /사진제공=SBS

3부작을 끝으로 종영한 '몽글상담소' /사진제공=SBS

결혼 14년차 이효리, 이상순 부부가 나선 SBS 스페셜 ‘몽글상담소’가 막을 내렸다.지난 22일 방송된 '내 마음이 몽글몽글-몽글상담소'(이하 '몽글상담소') 3회에서는 인생 첫 로맨스 만들기에 나선 ‘몽글 씨’들의 8주간의 여정이 마무리됐다. 새로운 만남과 상대에 대한 배려, 이해하는 과정 등을 통해 성장하는 몽글 씨들의 모습이 뭉클함을 선사했다.정지원과 송도아의 남이섬 데이트는 뜻밖의 순간의 연속이었다. 정해온 코스대로 진행되어야 안정감을 느끼는 정지원과 춘천 여행에서 하고 싶은 것이 있었던 송도아가 갈등을 겪은 것. 마시멜로우를 본 송도아가 “쫀득쫀득 무조건 먹어야 해”라고 하자 정지원은 “저희는 그런 코스는 안 정했습니다”라고 단호하게 본인의 계획을 관철하려 했고, 결국 송도아의 눈물 버튼을 눌러버렸다. 제작진과 면담 후 송도아의 마음을 헤아린 정지원은 그의 눈물을 닦아줬다. 마치 로맨틱 코미디 영화 속 한 장면을 보는 것 같은 두 사람의 데이트에 이효리는 “종잡을 수 없는 커플이네요”라며 “살짝 위기가 있었지만 많이 가까워졌다”라며 미소 지었다.유지훈은 전소연과의 만남을 종료했다. 손을 잡고 스케이트를 타며 친해진 두 사람이었지만, 서투름과 오해가 서로를 멀어지게 했다. 유지훈은 “아까 앞서가서 미안했어. 나 때문에 기분 나빠 하지 마”라고 사과했고, 이효리와 이상순은 전소연에게 닿지 못한 그의 진심에 안타까움을 드러냈다. 이후 이효리는 요가를 통해 유지훈의 긴장과 불안을 다독이며 “경험을 많이 해보면 불안했던 일들도 ‘생각보다 괜찮네’라는 생각이 들 거야”라며 따뜻한 응원을 건넸다.유지훈의 어머니는 “일상을 사는 방법들을 가르친다”라며 “’지훈이가 사람 구실을 할 수 있을까’라는 생각이 들 때도 있었다”라며 담담하게 회상했다. 사람의 심리, 표정까지 열심히 가르친 어머니 덕분에 유지훈은 가랑비에 옷 젖듯이 배워나갔고, 소개팅을 시작한 후로 어머니와 떨어지는 연습을 통해 혼자 할 수 있는 것들이 많아지고 있음이 드러났다.유지훈의 두 번째 소개팅 상대는 사랑스러운 이주현이었다. 유지훈은 좋아하는 계절, 좋아하는 만화 등 이주현과의 공통점에 활짝 미소 지었고, 예쁘다고 칭찬하는 등 처음 보는 모습으로 이효리, 이상순을 놀라게 했다. 이효리는 “지훈이 웃는 거 처음 보는 것 같아”라며 “둘만 통하는 게 있어”라며 흐뭇한 눈빛으로 두 사람의 데이트를 지켜봤다.처음이라 서툴렀던 몽글 씨들은 상담소장 이효리, 이상순의 조언뿐만 아니라 전문가와 함께 데이트 매너, 마음 들여다보기, 연애와 스킨십 등을 배우며 점차 성장했다. 이효리는 “우리 몽글 씨들의 연애에도 꽃봉오리가 활짝 폈으면 좋겠다”라고 바람을 드러냈다.최종 선택에서는 두 커플이 호감을 확인했다. 오지현과 박준혁은 솔직한 감정 표현으로 설렘을 더했고, 정지원과 송도아 역시 서로의 마음을 확인하며 연애 1일 차로 발전했다. 직업도 성도 몰랐지만 박준혁이 좋다고 밝힌 오지현의 모습에 이효리는 “상대 그 자체를 좋아하는 거야”라며 흐뭇함을 드러냈다. 오지현과 박준혁은 서로에 대한 호감을 솔직하고 순수하게 표현해 설렘을 높였다. 특히 박준혁은 “다음에 만날 때 지현 씨만 괜찮으면 용기 있게 고백해도 될까요?”라고 고백을 예고해 설렘을 폭발시켰다. 이에 이효리는 “고백보다 더 설레. 너무 아름답다”라고 감동했다.정지원은 “케이블카에서 무서워하던 내게 도아씨가 괜찮다고 했을 때 반했습니다”라고 운을 떼자 송도아는 꽃단장 모드에 돌입했다. 인생 첫 고백타임에 예쁘게 보이고 싶은 송도아의 마음이 고스란히 전해져 절로 미소를 짓게 했다. “도아 씨 좋아해요”라는 직진 고백에 결국 송도아가 “우리 사귑시다”라고 응답하며 연애 1일 차에 돌입해 몽글몽글한 설렘을 자아냈다.의미 있는 여정에 따뜻한 길잡이 역할을 톡톡히 한 이효리, 이상순은 두 커플 탄생에 축하를 전했다. 이효리는 “너희를 보면서 배우는 것도 많고 힐링 된 것 같아. 고마워”라며 진심으로 몽글 씨들의 청춘을 응원했다.소개팅뿐만 아니라 혼자서 해본 다양한 경험을 통해 몽글 씨들은 성장했다. 좋은 친구들이 생겼고, 혼자 운전을 하고 길을 찾는 등 할 수 있는 일이 늘었다. 정지원은 "밖에 나와보니 이전과 느낌이 달라졌다. 행복해요"라며 ‘몽글상담소’를 통해 새로운 세상으로 한 발짝 내디뎠음을 전했고, 연애에 돌입한 오지현은 “아 이게 연애구나 너무 달달해"라며 설레는 일상을 공유했다. 낯선 장소, 낯선 사람들에게 불안감을 느꼈던 유지훈은 “이제 못 보게 돼서 서운할 듯하다”라며 "여자친구 생기면 연락해 주겠다"라고 전했다.‘몽글상담소’는 발달장애 청춘들의 인생 첫 로맨스를 통해 설렘과 성장의 순간을 진정성 있게 담아내며 따뜻한 여운 속에 대장정을 마무리했다. 서툴지만 순수했고 진심이었던 몽글 씨들의 이야기는 시청자들에게 깊은 공감과 힐링을 전했고, 이들이 앞으로 써 내려갈 또 다른 청춘의 페이지를 더욱 기대하게 만들었다.국내 최초 발달장애 청춘들의 연애 리얼리티를 담아낸 ‘몽글상담소’는 몽글 씨들도 인생에서 가장 찬란하게 빛나는 시간을 지나고 있는 ‘보통의 청춘’임을 담아냈다. ‘몽글상담소’는 장애를 가진 청년을 드라마틱한 주인공으로 이끌어 내기 보다는 한 사람의 청년으로서 설레고 실망하고 다시 용기 내는 모습을 진정성 있게 그려내 공감을 이끌었다. 그동안 조명되지 않았던 발달장애 청년의 삶, 연애, 사랑을 용감하게 수면 위로 끌어 올리며 시청자들의 편견을 사르르 허물었고, 우리 사회에 필요한 새로운 시선과 의미 있는 담론을 제시하며 진한 여운을 선사했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr