김동완, MC딩동 옹호 후폭풍 속 사과

전 매니저, 온라인 통해 사생활 등 폭로

'음주 방송·팬 설전' 등 의혹 제기돼

김동완/ 사진=텐아시아 DB

그룹 신화의 멤버 김동완이 MC딩동을 공개적으로 옹호했다가 사과한 가운데, 전직 매니저라고 주장하는 인물의 폭로가 이어지며 논란이 커지고 있다.김동완은 지난 21일 개인 사회관계망서비스(SNS)에 "아무 이유 없이 딩동 응원할 사람?"이라는 문구와 함께 MC딩동의 계정을 언급했다. 해당 게시물은 최근 동료 여성 진행자와의 마찰로 비판받는 MC딩동을 지지한다는 지적을 받았다. 비난이 거세지자 김동완은 게시물을 삭제하고 사과의 뜻을 전했다.응원을 받은 MC딩동은 앞서 인터넷 생방송 중 여성 출연자와 충돌하는 모습이 송출되어 물의를 빚었다. 그는 당시 감정이 격해진 상태였다고 해명하면서도, 일부 사실과 다른 보도 내용에 대해서는 법적 대응을 검토 중이라고 밝혔다.이런 상황에서 김동완의 전 매니저를 자처한 인물의 글이 온라인상에 유포되며 파장이 확산됐다. 작성자는 본인을 김동완과 장기간 근무했던 직원이라고 소개하며 과거 사례를 나열했다. 그는 "음주 상태에서 라이브 방송을 진행하거나 팬들과 설전을 벌이는 일이 있었다"며 "주변의 만류에도 불구하고 본인의 태도를 바꾸지 않았다"고 주장했다.작성자는 김동완의 업무 방식에 대해서도 문제를 제기했다. 그는 "김동완이 직접 뮤지컬 섭외를 요청해 출연료를 높였으나 이후 출연 결정을 번복해 제작진을 곤란하게 만든 적이 있다"고 언급했다.현재 해당 글 작성자의 실제 신분이나 주장의 사실 여부는 명확히 밝혀지지 않았다. 일방적인 폭로 내용인 만큼 사실관계를 확인해야 한다는 신중론도 제기되는 상황이다.한편 김동완은 과거에도 여러 차례 사회적 이슈와 관련된 발언으로 구설에 오른 바 있다. 최근에는 성매매 관련 언급으로 비판을 받았으며, 2021년에는 가수 이수를 옹호하는 글을 게시했다가 사과하기도 했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr