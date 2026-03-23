서하얀, 임창정과의 결혼 가족 반대 고백

18살 나이 차, 돌싱 남편이 반대 이유

2017년 결혼, 현재는 5형제 부모

서하얀이 '백반기행'에서 임창정과의 결혼 당시 가족들이 반대했다고 밝혔다. / 사진=TV조선 방송 캡처

임창정 부부가 '백반기행'에 출연했다. / 사진=TV조선 방송 캡처

TV조선 '백반기행' 22일 방송에 임창정의 아내 서하얀이 깜짝 출연해, 18살 연상 돌싱이던 임창정과의 결혼을 가족이 극심하게 반대했던 사연을 털어놨다.22일 방송된 TV조선 '식객 허영만의 백반기행'에는 가수 겸 배우 임창정이 출연했다.이날 방송에는 임창정의 아내 서하얀도 깜짝 등장했다. 서하얀은 임창정과의 첫 만남에 대해 "친구랑 안주를 먹고 있었는데 뒤에 임창정 씨가 있었다. 갑자기 와서 '맥주 한잔 사달라'고 하더라"고 회상했다. 임창정은 "너무 어처구니없는 멘트라 오히려 빵 터지더라. 속으로 '됐다' 싶었다. 결국 그날 전화번호를 땄다"고 말했다. 서하얀은 "다음 날부터 적극적으로 구애하더라. 꿈인지 생시인지 모를 정도로 푹 빠졌다"고 했다.이렇게 두 사람의 관계는 빠르게 발전했지만, 주위에서는 반대가 심했다. 임창정은 "친구들뿐 아니라 집안에서 난리가 났다"고 당시를 떠올렸다.서하얀은 초혼이었고, 임창정은 이미 세 아들이 있는 돌싱이었다. 게다가 둘의 나이 차이는 18살이었다. 서하얀은 "가족들이 전부 반대했다. 언니가 중국에 있었는데 바로 귀국할 정도였다"며 "엄마도 소속사에 전화하겠다고 할 정도로 강하게 만류했다"고 털어놨다. 임창정은 "아내가 울면서 '내가 저 사람이랑 있으면 많이 웃고 너무 좋은데 어떻게 하냐'고 엄마에게 말했다고 하더라. 그 말을 듣는데 가슴이 찡했다"고 전했다.두 사람은 가족, 지인들의 반대를 무릅쓰고 우여곡절 끝에 2017년 결혼, 이제는 누구보다 든든한 인생의 동반자가 됐다. 이후 서하얀이 두 아들도 출산, 현재 부부는 5형제를 키우고 있다.한편, 임창정은 2023년 불거진 주가조작 세력 연루 의혹과 관련해 검찰로부터 무혐의 처분을 받았다. 이후 그는 2024년 12월 정규 18집 '일어날 일들은 일어나는 거고'를 발매하고 본업으로 복귀했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr