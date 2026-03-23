사진=허경환 유튜브
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코미디언 허경환이 유튜브 댓글을 읽으며 솔직한 심경을 털어놨다.

23일 유튜브 채널 '궁금하면 허경환'에는 '허경환 유튜브 댓글창 왜이래..? 댓글 읽다가 버터떡 이자~뿌쓰요'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 허경환은 "요즘 너무 행복하다"며 "이렇게 핫한 음식들을 준비해 주고, 콘텐츠를 함께 만들어주는 분들 덕분에 즐겁게 촬영하고 있다"고 말했다.
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허경환은 댓글을 직접 읽으며 시청자 반응을 하나하나 살폈다. "빌드업 그만하고 유느님이랑 통화합시다. 잘 받아주실 거예요"라는 요청에 허경환은 "아직 전화 못 하겠다. 요즘 전화가 오긴 오는데, 내가 쓸데없는 얘기를 할까 봐 못 받겠다"고 털어놨다.

그러면서 "전화가 오면 '경환아 어디야? 헬스장 가려고? 헬스장이 어디야? 나가지 마. 아파트 안에만 있어'라고 하더라. CCTV 달린 것처럼 타이밍이 딱 맞는다"며 유재석에게 감시당하는 '유라인'을 강조해 눈길을 끌었다.

무엇보다 허경환은 팬들에 대한 애정을 강조했다. 그는 "댓글을 보면 진짜 가족 같다"면서"연예인 걱정하지 말라고 하지만, 제 구독자분들은 진짜 걱정을 많이 해준다. 제가 마음 다칠까 봐. 내가 혹시 위축될까 봐 계속 응원해 주시는 게 느껴진다. 그래서 더 힘이 난다. 댓글 읽다가 울컥했다"며 고마움을 전했다.
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긍정적인 반응만 있었던 것은 아니었다. 일부 시청자는 "이번 영상은 재미없다"는 의견을 남기기도 했다. 이에 대해 허경환은 "이런 댓글을 보면 오히려 오기가 생긴다. 나를 좋게 보러 왔다가 아쉬웠다는 의미니까 더 잘해야겠다는 생각이 든다"고 솔직하게 밝혔다.

한편 허경환은 최근 MBC 예능 '놀면 뭐하니?' 고정 멤버로 합류했으며, 유재석에 이어 오뚜기 진비빔면 모델로 발탁되며 예능 대세를 인증했다.

김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr

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