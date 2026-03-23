사진=허경환 유튜브

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코미디언 허경환이 유튜브 댓글을 읽으며 솔직한 심경을 털어놨다.23일 유튜브 채널 '궁금하면 허경환'에는 '허경환 유튜브 댓글창 왜이래..? 댓글 읽다가 버터떡 이자~뿌쓰요'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 허경환은 "요즘 너무 행복하다"며 "이렇게 핫한 음식들을 준비해 주고, 콘텐츠를 함께 만들어주는 분들 덕분에 즐겁게 촬영하고 있다"고 말했다.허경환은 댓글을 직접 읽으며 시청자 반응을 하나하나 살폈다. "빌드업 그만하고 유느님이랑 통화합시다. 잘 받아주실 거예요"라는 요청에 허경환은 "아직 전화 못 하겠다. 요즘 전화가 오긴 오는데, 내가 쓸데없는 얘기를 할까 봐 못 받겠다"고 털어놨다.그러면서 "전화가 오면 '경환아 어디야? 헬스장 가려고? 헬스장이 어디야? 나가지 마. 아파트 안에만 있어'라고 하더라. CCTV 달린 것처럼 타이밍이 딱 맞는다"며 유재석에게 감시당하는 '유라인'을 강조해 눈길을 끌었다.무엇보다 허경환은 팬들에 대한 애정을 강조했다. 그는 "댓글을 보면 진짜 가족 같다"면서"연예인 걱정하지 말라고 하지만, 제 구독자분들은 진짜 걱정을 많이 해준다. 제가 마음 다칠까 봐. 내가 혹시 위축될까 봐 계속 응원해 주시는 게 느껴진다. 그래서 더 힘이 난다. 댓글 읽다가 울컥했다"며 고마움을 전했다.긍정적인 반응만 있었던 것은 아니었다. 일부 시청자는 "이번 영상은 재미없다"는 의견을 남기기도 했다. 이에 대해 허경환은 "이런 댓글을 보면 오히려 오기가 생긴다. 나를 좋게 보러 왔다가 아쉬웠다는 의미니까 더 잘해야겠다는 생각이 든다"고 솔직하게 밝혔다.한편 허경환은 최근 MBC 예능 '놀면 뭐하니?' 고정 멤버로 합류했으며, 유재석에 이어 오뚜기 진비빔면 모델로 발탁되며 예능 대세를 인증했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr