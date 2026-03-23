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사진=유튜브 '비보티비'

사진=유튜브 '비보티비'

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사진=유튜브 '비보티비' 사진=유튜브 '비보티비' 사진=유튜브 '비보티비' 장항준은 현재 차기작으로 준비 중인 작품명 '국제 변호사'(가칭)를 공개하며 "밀도가 굉장히 높고 캐릭터들이 다 살아 있는 작품이다. 변호사들의 암투가 중심이 되는 이야기"라고 설명했다. 이어 "장소 이동은 많지 않지만 긴장감이 엄청나다"고 자신감을 드러냈다.



특히 캐스팅 과정이 웃음을 자아냈다. 장항준은 "박보검, 조인성, 주지훈 다 가능하긴 한데 이건 저예산 독립영화라 쉽지 않다"고 현실을 짚으면서도 "그래도 이준혁이 '감독님이 시켜주시면 하겠다'고 하더라"며 결국 이준혁을 염두에 두고 있다고 밝혔다.



그러면서 "아이유가 스케줄이 안 맞아서 다른 영화랑 양다리 걸쳐서 찍겠다고 했는데, 충무로 상도덕에 어긋난다고 따끔하게 말을 했다. 내년에 같이 하자고 헀다"고 덧붙여 폭소케 했다.



김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr 장항준은 현재 차기작으로 준비 중인 작품명 '국제 변호사'(가칭)를 공개하며 "밀도가 굉장히 높고 캐릭터들이 다 살아 있는 작품이다. 변호사들의 암투가 중심이 되는 이야기"라고 설명했다. 이어 "장소 이동은 많지 않지만 긴장감이 엄청나다"고 자신감을 드러냈다.특히 캐스팅 과정이 웃음을 자아냈다. 장항준은 "박보검, 조인성, 주지훈 다 가능하긴 한데 이건 저예산 독립영화라 쉽지 않다"고 현실을 짚으면서도 "그래도 이준혁이 '감독님이 시켜주시면 하겠다'고 하더라"며 결국 이준혁을 염두에 두고 있다고 밝혔다.그러면서 "아이유가 스케줄이 안 맞아서 다른 영화랑 양다리 걸쳐서 찍겠다고 했는데, 충무로 상도덕에 어긋난다고 따끔하게 말을 했다. 내년에 같이 하자고 헀다"고 덧붙여 폭소케 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr

'비보티비' 장항준 감독이 러닝 개런티 포기를 후회했다.23일 유튜브 채널 '비보티비 - 임형준의 연기의 성'에는 영화 '왕과 사는 남자'로 천만 거장으로 등극한 장항준 감독이 출연했다.이날 장항준 감독이 '천만 감독' 등극 이후 변화와 함께 새로운 영화 기획 과정을 공개했다. 그는 "사람은 살면서 한 번은 기회가 온다. 나는 지금 그게 온 것 같다"고 말하며 최근 성공에 대한 소감을 전했다.차기작에 대해서는 "천만이 됐다고 해서 초심을 잃으면 안 될 것 같다. 그래서 오히려 더 정교하게 쓴 저예산 독립영화를 직접 제작하고 연출하려 한다"고 밝혔다."이번에 돈 많이 벌지 않았냐"고 묻자, 장항준은 "천만 영화라고 다 돈을 많이 버는 건 아니다. 5~600만원 더 받자고 러닝 개런티를 안 걸어서, 감독료만 받았다"고 털어놔 안타까움을 자아냈다.러닝 개런티는 손익분기점을 넘긴 관객 수에 비례해 추가로 지급되는 인센티브다. 통상 관객 1인당 300~500원 수준으로 책정되는 만큼, 단순 계산 시 전체 규모는 약 70억원에 달하는 것으로 추산된다.