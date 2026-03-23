사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

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'짠한형 신동엽' 정이랑의 반전 이력이 놀라게 했다.23일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 코미디언 김준호, 김지민, 배우 정이랑이 출연해 거침없는 입담을 쏟아냈다.이날 정이랑은 남편과의 일상을 가감 없이 공개하며 분위기를 끌어올렸다. 김지민은 "남편이 연지자고, 아이들이 다 재연배우라는 썰이 있다"고 폭로해 웃음을 안겼고, 정이랑 역시 "집에 늦게 들어가면 아이들에게 야근수당 줘야 한다고 하더라"고 받아쳐 웃음을 더했다.특히 부부의 남다른 에피소드가 공개돼 눈길을 끌었다. 김준호는 "정이랑이 일할 때 남편이 여관에서 대실하고 기다렸다고 하더라"며 궁금증을 드러냈다.정이랑은 "호텔이라고 해달라. 여관이라고 하면 너무 낯 뜨겁다"고 정정해 폭소를 자아냈다. 이어 남편과의 궁합을 언급하며 "일할 때도 남편이 앞에서 기다리고 있었다"며 남다른 애정을 드러냈다.정이랑이 19금 토크에 민망해하자, 김지민은 "안 유명할 때는 이런 얘기를 방송에서 다 했는데, 뜨더니 변했다"고 말했다. 정이랑은 "이제는 남편이 하지 말라고 하더라. '전지현이 어디 가서 궁합 얘기하고 그런 소불알 얘기하냐. 너 나한테는 전지현'이라고 하더라"고 사랑꾼 면모를 자랑했다.정이랑의 반전 이력도 공개됐다. 그는 논현초등학교, 압구정중학교를 나온 강남 8학군 출신으로 알려졌다. 신동엽은 "섬사람인 줄 알았는데 압구정 사람이더라"고 말했고, 정이랑은 "왜 내가 압구정 사람이면 안 되냐"고 억울함을 토로했다.정이랑은 MBC 공채 코미디언 출신으로, SNL을 통해 존재감을 알렸다. 신동엽은 "SNL에서 처음 보고 연기를 너무 잘해서 연극배우인 줄 알았다"고 밝혔고, 정이랑은 "너무 모르신 거 아니냐"며 능청스럽게 받아쳤다.실제로 그는 연극 교원 자격증까지 보유한 것으로 알려졌다. 이에 대해 정이랑은 "연기 선생님이기도 했다"며 자신의 이력을 설명했고, 신동엽은 "연기를 너무 잘해서 동일 인물인지 몰랐다"고 해명했다.한편, 정이랑은 2011년 남편 김형근 씨와 결혼하여 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr