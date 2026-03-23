사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

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'짠한형 신동엽' 김지민이 프러포즈, 결혼에 이어 출산까지 방송 공개될 예정이라고 밝혔다.23일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 코미디언 김준호, 김지민, 배우 정이랑이 출연해 거침없는 입담을 쏟아냈다.이날 김지민은 현재 시험관 시술을 진행 중인 근황을 전했다. 그는 "요즘 시험관 시술을 받으면서 술을 못 먹으니까 뭐라도 풀어야 하더라. 이걸 안 풀면 우울증이랑 예민증이 온다고 해서 요리를 시작했는데, 아예 빠져버렸다"고 밝혔다. 이어 "오빠 다음날 뭐 먹일까 계속 생각하게 된다"고 덧붙였다.김지민의 '요리 열정'은 남편 김준호의 체형 변화로도 이어졌다. 김준호는 볼록 나온 배를 드러내며 너스레를 떨었고, 신동엽은 "아기 준비하니까 그게 다 정자였으면 좋겠다"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.시험관 시술의 현실적인 과정도 공개됐다. 김준호는 "이 과정이 여자에게 정말 힘들다. 10일 동안 계속 주사를 맞아야 한다"고 말했다. 김지민도 "하루에 오전 두 번, 오후 한 번 맞는다"며 "보통 남편이 놔주는데, 오빠가 놨던 곳만 멍이 들었다"고 털어놨다.이어 "주사는 90도로 찔러야 안 아픈데, 오빠 시선에서 90도는 내 시선에선 45도였다. 그래서 이후로는 내가 직접 놓는다"고 설명했다. 김준호는 "그것도 못 꽂겠더라. 떨렸다"고 털어놔 폭소를 유발했다.두 사람의 결혼 비하인드도 다시 언급됐다. "프러포즈도, 결혼도 다 방송하려고 한 것 아니냐"는 주변의 의혹에, 김준호는 "프러포즈도 방송 때문에 한 거고, 결혼도 방송 때문에 한 거라는 오해가 많지만, 그건 아니다. 진심이었다"고 말했다.정이랑은 "남편이 김준호 씨 만나서 '자꾸 하나하나 방송 끼고 하는 거 괜찮으냐'고 물었는데, '그거 아니면 내가 걔랑 결혼을 왜 하냐'고 했다더라. 물론 농담으로"라고 전해 눈길을 끌었다.김지민은 "프러포즈도 방송 끼고 했는데, 결혼도 방송 끼고 하더라. 설마 출산까지 그러는 거 아닌가 했는데, 다음 주에 '미운 우리 새끼' 촬영이 잡혔다"고 토로했다. 김준호는 머쓱한 웃음을 지으며 "그냥 트루먼 쇼라고 생각해라"고 조언해 웃음을 안겼다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr