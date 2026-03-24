사진 = 박규리 인스타그램

사진 = 박규리 인스타그램

사진 = 박규리 인스타그램

사진 = 박규리 인스타그램

'원조여신'으로 알려진 카라 박규리의 눈부신 미모가 감탄을 자아낸다.최근 박규리는 자신의 인스타그램에 "헤어가 맘에 들어서 사진 오백이십일 장 찍음"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 박규리는 벽면 가득 액자가 걸린 어두운 톤의 공간에서 베이지 니트를 입고 테이블에 앉아 한 손으로 턱을 괴고 다른 손으로 휴대전화를 들어 셀카를 찍고 있으며, 앞에는 흰 머그잔이 놓인 채 차분한 분위기가 이어진다.또 박규리는 같은 공간에서 안경을 쓴 채 어두운 아우터를 걸치고 고개를 살짝 숙인 자세로 휴대전화를 바라보며 또 다른 셀카를 남기고 있고 옆 책장에는 책과 소품들이 정리되어 있어 공간의 분위기를 더한다.이어 박규리는 얼굴을 가까이 담은 사진에서 턱을 괴고 시선을 정면으로 향하며 앞머리 사이로 자연스럽게 흐르는 헤어와 또렷한 이목구비가 강조된다.또 박규리는 따뜻한 조명이 내려오는 실내 테이블에 앉아 안경을 쓴 채 잔을 두 손으로 들고 있으며, 앞에는 접시와 물컵이 놓여 있고 뒤로는 커튼과 식물이 어우러진 공간이 부드러운 분위기를 만든다.이를 본 팬들은 "누나 인스타 업로드는 내 맘을 오백이십일번 심쿵", "또 내 마음을 훔쳤잖아", "여신", "너무 예뻐", "행성 중에 젤 예쁜 행성은 규리행성", "헤어스타일 진쨔 잘 어울려요", " 많이 찍고 많이 보여주세요" 등의 댓글을 달았다.한편 박규리가 속한 그룹 카라는 지난달 30일 방송된 '한일수교 60주년 기념 한일 슈퍼콘서트'에 완전체로 출연했다. 이들은 '루팡', '허니', '프리티 걸', '미스터' 등 히트곡 무대를 선보였다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr