사진 = '집대성' 유튜브 채널 캡처

사진 = '집대성' 유튜브 채널 캡처

넷플릭스 예능 '솔로지옥5'와 티빙 '환승연애4'를 통해 대한민국을 뜨겁게 달궜던 주역들이 한자리에 모여 그동안 베일에 싸여있던 촬영 비화와 논란에 대해 입을 열었다.빅뱅 대성이 운영하는 유튜브 채널 '집대성'에서는 '해명을 회피하고 회피해서 회피한다 환승연애4 X 솔로지옥5'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 '환승연애4'의 홍지연과 조유식, '솔로지옥5'의 김고은과 송승일이 게스트로 출연했다. 스스로를 연애 프로그램 중독자라 칭한 대성은 프로그램의 경계를 허문 이번 만남에 설렘을 드러내며 날카로운 질문으로 토크를 이끌었다.먼저 이목을 끈 대목은 '솔로지옥5' 방영 당시 시청자들에게 큰 충격을 안겼던 김고은의 최종 선택 이유였다. 김고은은 모두의 예상을 깨고 조이건이 아닌 우성민을 선택했던 결정적 배경으로 '겹지인'을 꼽았다. 김고은은 "조이건을 향한 좋은 마음이 커지다가도 겹지인의 존재가 계속해서 브레이크를 걸게 했다"라고 솔직하게 고백했다. 대성이 겹지인의 정체와 그것이 부정적인 영향을 미친 구체적 이유를 집요하게 추궁하자 김고은은 당황한 기색을 감추지 못하며 말을 아꼈으나 현재 조이건과는 원만한 관계를 유지하며 소통하고 있다고 덧붙여 향후 두 사람의 관계 발전에 대한 여지를 남겼다.'환승연애4'에서 이른바 '유식 계산법'으로 화제를 모았던 조유식 역시 본인을 둘러싼 수학적 논란에 대해 직접 해명했다. 전 연인 곽민경과의 실제 교제 기간인 7년 5개월을 햇수로 계산해 9년이라고 주장했던 조유식은 "수학을 못 하는 것이 아니라 연애 초반에는 백일 단위로 기념일을 챙기다 시간이 흐르며 자연스럽게 햇수로 챙기게 된 연장선에서 말한 것"이라고 설명했다. 이에 대성은 "저도 나이를 모호하게 말할 때가 있다"며 조유식의 입장에 공감해 웃음을 자아냈다. 또한 조유식은 인터뷰 중 눈을 제대로 뜨지 못했던 모습에 대해 "조명과 에어컨, 렌즈 부작용 등 현실적인 고충이 있었다"고 덧붙였다.출연진들은 리얼리티 프로그램의 현실적인 처우와 고충에 대해서도 가감 없이 털어놨다. 출연료에 관한 질문에 송승일은 인터넷상의 추측은 사실이 아니라면서도 "충분히 납득할 수 있을 정도의 금액"이라고 언급했다. 조유식은 '환승연애'의 긴 촬영 기간을 강조하며 본인의 활약에 따른 인센티브의 필요성을 농담조로 역설했다. 촬영 중 고통에 대해 홍지연은 "새벽까지 이어지는 인터뷰와 짧은 수면 시간으로 인해 피부가 많이 상했다"라고 토로했으며 송승일 또한 뜨거운 태양 아래 노출되었던 지옥도에서의 촬영으로 인한 피부 손상을 언급하며 재치 있는 입담을 뽐냈다.향후 연애 프로그램 출연 의사를 묻는 질문에 김고은은 연하남과의 로맨스를 다루는 '누난 내게 여자야'나 '환승연애' 시리즈에 대한 관심을 드러냈다. 반면 홍지연은 현재 연인인 김우진에 대한 깊은 애정을 과시하며 '체인지 데이즈' 외에는 출연할 프로그램이 없다고 못 박아 현장을 핑크빛으로 물들였다. 김민지와의 결별 과정에서 미숙했던 대처로 질타를 받았던 송승일은 당시의 혼란스러웠던 심경을 고백하며 당사자에게 정식으로 사과했음을 밝혀 성숙해진 태도를 보였다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr