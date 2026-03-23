유재석, 유지태 / 사진 = 유 퀴즈 온더 튜브 유튜브 채널

영화 '왕과 사는 남자'에서 한명회로 열연한 배우 유지태가 촬영 당시 급격한 증량으로 인해 각종 질병에 시달렸다고 털어놔 눈길을 끌었다.23일 유튜브 채널 '[예고] 유 퀴즈 온 더 튜브'에는 '한명회 자체가 된 유지태의 <왕사남> 촬영 비하인드와 2,400만 조회수 춤신춤왕 어린이들까지!'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 유지태는 유재석과 만나 영화 '왕과 사는 남자'의 촬영 비화에 대해 전했다.유지태는 "'왕과 사는 남자'의 천만을 만들어주신 건 '유퀴즈' 덕분이 아닌가"라고 너스레를 떨며 말문을 열었다. 이어 그는 영화 촬영 당시 장항준 감독의 가벼움 때문에 힘들었던 경험을 토로하며 "진지하게 쫙 밀어붙여야 하는데 '한국영화의 상징인 유지태!' 이러니까 확 깨버리더라"라고 말하기도 했다.특히, 해당 영화 촬영을 위해 100kg 이상까지 증량한 유지태가 증량 비결을 전해 화제다. 그는 "무식하게 많이 먹었다"며 "무리한 증량 탓에 고지혈증, 급성위염, 대장염을 얻었다"고 고백했다.앞서, 장항준 감독이 연출한 '왕과 사는 남자'는 지난 22일 누적관객 1475만 명을 기록하며 역대 흥행 3위에 올랐다. 해당 작품에 출연한 유지태는 이번 작품을 통해 처음으로 '천만배우' 타이틀을 가졌다.한편, 해당 촬영분은 오는 25일 오후 8시 45분 tvN에서 방송될 예정이다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr