송지은 / 사진 = 위라클 유튜브 채널

유튜버 박위와 그룹 시크릿 출신 송지은이 2세 계획을 언급해 화제를 모았다.20일 유튜브 채널 '위라클 WERACLE'에는 '오빠, 태어나줘서 고마워'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 두 사람은 지인이 준비한 박위의 서프라이즈 생일 파티에 참석해 즐거운 시간을 보낸 후 여유롭게 한낮의 데이트를 즐겼다.송지은이 "아침부터 많은 사람들의 축하를 받은 기분이 어떠냐"고 묻자 박위는 "지은이도 몰랐던 거냐. 나는 '지은이가 나 모르게 준비한 건가' 싶었다"고 답했다. 이에 송지은은 "아니다. 나도 분위기 타서 축하해줬다"고 설명하면서도 "여보가 태어나서 내가 지금 이렇게 결혼 생활을 재밌게 할 수 있으니까 나한테도 좋은 날"이라며 남편 박위를 향한 깊은 애정을 표했다.두 사람은 북촌의 한 소품샵을 찾아 데이트를 이어갔다. 그곳에서 송지은은 "귀엽다"며 관심을 보였고 박위는 "하나 사주겠다"고 답했다. 소품샵 내부를 둘러보던 송지은은 "두 개 다 사고 싶은데 하나에 16000원이다"라며 고민에 빠진 듯한 모습을 보였고 박위는 "그래도 내 생일이니까 내가 사주겠다"고 말하며 미소 지었다.송지은은 고민 끝에 꽃무늬 원피스를 입은 갈색 토끼와 빨간 목도리를 두른 곰돌이 키링을 골랐다. 그러나 계산을 마친 송지은의 손에는 빵 모양 키링과 헬멧을 쓴 곰돌이 키링이 들려있었다. 놀란 박위에 송지은은 "(곰돌이 키링은) 사장님이 미리 태어날 우리 아기 선물을 주는 거라며 주셨다"며 "약간 눈물이 났다"고 감격했다.박위 역시 "진짜냐. 감사하다"며 "우리 아기 꼭 낳아야겠다"고 전했다. 이어 송지은은 빵 모양 키링을 가리키며 "이건 내가 좋아한다고 또 주셨다"며 훈훈한 분위기를 자아냈다.앞서, 박위는 2014년 건물 2층 높이에서 추락하는 사고를 겪은 이후 전신마비 판정을 받았다. 현재 그는 유튜브 채널 '위라클'을 운영해 장애 인식 개선과 재활 정보 등을 전하고 있다.한편, 두 사람은 2023년 공식 열애를 인정한 뒤 이듬해 결혼했다. 송지은은 지난해 5월 박위의 유튜브 채널을 통해 "아이를 꼭 낳아서 행복한 가정을 만들어줘야겠다고 생각한다. 때는 구체적으로 계획하지 않았지만 2세 계획이 있다"고 전해 화제를 모았다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr