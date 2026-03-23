홍현희, 유튜브서 둘째 계획 고충 토로

부부관계 중 아이가 본 충격 일화 공개

아이 양육 중 부부생활 어려움 솔직 고백

머리를 틀어 올리고 패턴 가디건을 걸친 코미디언 홍현희가 크림색 블라우스를 입은 모델 이현이를 만나 임신과 출산에 대한 이야기를 나누고 있다 / 사진 = 이현이 유튜브 채널

코미디언 홍현희가 둘째 계획의 어려움을 토로하며 지인의 충격적인 일화를 전해 화제다.22일 유튜브 채널 '워킹맘이현이'에는 ''이거 나가도 돼요?' 매운맛 엄마들의 토크 홍현희·종지부부 장은지'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 모델 겸 방송인 이현이는 홍현희와 유튜브 채널 '종지부부'의 장은지를 게스트로 초대해 워킹맘 토크를 진행했다.세 사람은 워킹맘의 육아 고충을 털어놓으며 자녀 계획에 대한 이야기를 나눴다. 장은지가 셋째 계획을 언급하자 홍현희는 "왜 오늘 장어를 준비한 거냐"고 짖궂게 받아쳤고 이에 이현이는 "셋째를 위해서"라며 농담으로 화답했다. 이어 홍현희는 장은지에게 "아이가 있으면 언제 그런 자리를 만드냐"고 물었고 장은지는 "아이가 4개월 때부터 분리 수면을 했다"고 조언했다.특히, 홍현희가 지인의 일화와 함께 어린 아이를 키우는 집에서 둘째 임신을 계획하는 것이 얼마나 어려운지 토로하는 장면이 눈길을 끌었다.그는 "제가 아는 집은 거실에 난방용으로 아이용 텐트를 설치했다. 공간이 많이 없다 보니 아이를 안방에서 재우고, 부모가 텐트 사용하는 상황이었다"고 설명했다. 이어 홍현희는 "그런데 큰 아이가 갑자기 텐트 문을 열었다고 하더라"며 "당시 약간 몸이 노출돼 있었는데, 부모가 당황해서 '곰이 왔다 갔다'며 동화처럼 상황을 둘러댔다고 한다"라고 전해 현장을 초토화시켰다. 그는 "아이도 다시 문을 닫고 나갔다고 하더라"고 덧붙였다.이에 홍현희는 "이런 상황에서 부모의 위기 대처 능력이 중요한 것 같다"며 "자칫하면 아이에게 트라우마로 남을 수도 있다"고 전했다. 또한 그는 "준범이를 늦게 낳아서 그런지 그런 욕구가 많이 없어진 것 같다"며 솔직한 심경을 털어놨다.한편, 홍현희는 2018년 인테리어 디자이너 제이쓴(본명 연제승)과 결혼해 슬하에 아들 연준범 군을 두고 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr