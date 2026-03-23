키스오브라이프, 28일 서울 팬미팅 개최

4월 발매 신보 무대 최초 선공개 예고

아시아 팬미팅 투어 시작, 글로벌 활동 예고

키스오브라이프가 깜짝 소식을 전했다./사진제공=S2엔터테인먼트

'중소의 기적'이라고 알려진 걸그룹 KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 깜짝 소식을 전했다.23일 오전 S2엔터테인먼트는 "KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 아시아 팬미팅 투어의 서막을 열 서울 공연에서 팬들을 위한 특별한 선물을 준비했다. 4월 발매되는 신보 무대를 깜짝 선공개할 예정이다"고 전했다.KISS OF LIFE는 두 번째 싱글 ‘Who is she’로 컴백을 앞두고 있다. 멤버들은 정식 발매에 앞서 자신들을 기다려온 팬들을 위해 무대 선공개를 결정, 자신들만의 독보적인 음악적 색채를 가장 먼저 선보일 예정이다.이번 팬미팅은 단순히 기존 히트곡을 나열하는 공연을 넘어 KISS OF LIFE(키스오브라이프)의 확장된 음악적 스펙트럼을 확인할 수 있는 자리가 될 전망이다. 특유의 힙하고 트렌디한 기존 곡들을 포함한 탄탄한 세트리스트와 지금까지 한 번도 선보이지 않았던 멤버들의 새로운 매력이 담긴 특별 무대들로 차세대 글로벌 아티스트로서의 입지를 굳힐 계획이다.KISS OF LIFE(키스오브라이프)는 오는 28일부터 이틀간 서울 블루스퀘어 우리WON홀에서 아시아 팬미팅 투어의 첫 발을 뗀 후 4월 6일 신보 발매와 함께 본격적인 국내외 활동에 나선다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr