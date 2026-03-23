안효섭, JTBC 드라마 '파이널 테이블' 주연

요리 서바이벌 참가하는 해외파 셰프 '강한' 역

4월 '오늘도 매진했습니다' 등 열일 예고

배우 안효섭 프로필 사진./사진제공=더프레젠트컴퍼니

배우 안효섭이 ‘파이널 테이블’의 주인공으로 합류했다.23일 소속사 더프레젠트컴퍼니는 “안효섭이 드라마 ‘파이널 테이블’을 통해 새로운 모습을 선보일 예정이다. 셰프로 변신한 안효섭을 향해 많은 기대 부탁드린다”고 밝혔다.2026년 하반기 첫 방송 예정인 JTBC 새 드라마 ‘파이널 테이블'은 최고의 한국인 요리사를 뽑는 ‘더 테이블: K 셰프 2026’ 대회를 위해 전 세계에서 모인 한국인 셰프들이 벌이는 화려한 음식과 기막힌 사연들의 향연을 담은 드라마다.안효섭은 극 중 ‘크리스 케이’라는 이름으로 더 잘 알려진 해외파 셰프 ‘강한’ 역을 맡았다. 해외를 무대로 활동하던 중 예상치 못한 사건을 겪고 레스토랑 파밀리아를 대표해 대회에 출전하는 인물이다. 안효섭은 특유의 지적인 이미지와 섬세한 감정 연기를 더해 사람들의 마음을 치유하는 마법 같은 요리를 선보이는 강한의 매력을 입체적으로 그려낼 예정이다.최근 안효섭은 글로벌 신드롬을 일으킨 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)에서 진우 역의 보이스 액팅으로 전 세계 팬들의 뜨거운 사랑을 받으며 커리어 최전성기를 구가하고 있다. 판타지 사극부터 로맨틱 코미디, 메디컬 드라마에 이어 ‘요리 서바이벌’이라는 새로운 장르에 도전하는 그의 변신에 업계의 이목이 쏠리고 있다.열일 행보도 눈부시다. 안효섭은 오는 4월 22일 첫 방송 예정인 SBS 새 드라마 ‘오늘도 매진했습니다’에서 기적의 농부이자 화장품 원료사 대표 ‘매튜 리’로 채원빈과 핑크빛 호흡을 선보인다. 상반기에는 냉철한 카리스마를, 하반기 ‘파이널 테이블’에서는 요리를 통한 보는 맛을 선사하며 2026년 한 해를 자신의 시간으로 만들 전망이다.단순한 요리 대결을 넘어 음식을 매개로 서로를 이해해가는 과정을 담은 ‘파이널 테이블’은 전문직 드라마의 사실감과 대중적인 감성을 모두 잡은 웰메이드 작품을 예고하고 있다. 안효섭과 감각적인 연출진이 만들어낼 시너지에 기대가 모인다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr