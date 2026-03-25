김태리, 데뷔 10년 만에 첫 고정 예능 도전

경북 문경서 아이들과 연극 수업과 요리 진행

tvN '방과후 태리쌤' 매주 일요일 저녁 방송

'방과후 태리쌤'에서 김태리와 아이들의 관계가 돈독해지는 과정이 그려졌다./사진=tvN 방송 화면 캡처

'방과후 태리쌤'에서 김태리와 아이들의 관계가 돈독해지는 과정이 그려졌다./사진=tvN 방송 화면 캡처

'방과후 태리쌤'에서 김태리와 아이들의 관계가 돈독해지는 과정이 그려졌다./사진=tvN 방송 화면 캡처

'방과후 태리쌤'을 통해 김태리가 아이들과 한층 가까워진 모습을 보인다. 김태리는 2024년 11월 종영한 tvN '정년이'에서 주연을 맡아 또 한 번 인생작을 경신했다는 평가를 받았다. 이어 데뷔 10년 만에 첫 고정 예능인 '방과후 태리쌤'에 출연하며 문경읍 아이들과 특별한 케미를 자랑한다.지난 22일 방송된 tvN 예능 프로그램 '방과후 태리쌤'에서는 김태리와 아이들의 관계가 더욱 돈독해지는 과정이 그려졌다.이날 김태리는 연극반 선생님들, 친구들과 함께 한 학생의 사과 농장을 찾아 사과 따기 대결에 나섰다. 이들은 태리쌤, 감자쌤 두 팀으로 나눠 치열한 경쟁을 벌였고, 다 같이 사과밭을 뛰어다니고 부딪히며 더욱 끈끈한 유대감을 쌓아갔다.교실로 돌아온 김태리는 아이들이 연습해 온 연극 장면을 점검했고, 대본 없이도 '불의 마녀' 장면을 완벽히 구현해 낸 아이들에 놀라움을 금치 못했다. 짧은 시간 안에 준비한 바를 해낸 모습은 흐뭇함을 자아냈고, 이에 그는 희망 어린 미소를 지어 보였다.버섯집에 안성재 셰프가 손님으로 오면서, 김태리는 재료 손질부터 파스타 면 삶기까지 급식 만들기 미션에 도전했다. 김태리는 야무진 손길로 맡은 역할을 차근차근 수행했고, 아이들과 음식을 나눠 먹으며 또 하나의 행복한 추억을 만들었다.이어진 다음 회 예고에서는 용흥초등학교 가을 운동회가 예고돼 궁금증을 높였다. 열심히 달리고 뜨겁게 환호하며 활기찬 에너지로 안방극장을 가득 채울 김태리가 이번에는 어떠한 활약을 보여줄지 벌써부터 기대가 모인다.이렇듯 김태리는 나날이 발전하는 아이들처럼, 선생님으로서도 끊임없이 성장하며 소중한 시간을 쌓아가고 있다. 연극반 친구들이 무대를 준비하고 올리는 과정에서 김태리가 만들어낼 따뜻한 장면들은 어떤 순간으로 기억될지 관심이 집중된다.김태리의 선생님 도전기 '방과후 태리쌤'은 매주 일요일 저녁 7시 40분 tvN에서 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr