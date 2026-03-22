배우 위하준, '요정재형'서 과거 고백

롤모델 김우빈 보며 느꼈던 불안감 토로

전남 완도 출신, 집안 일으키고 싶었다

위하준이 김우빈을 롤모델로 꼽았다. / 사진=유튜브 '요정재형'

위하준이 소안도에서 서울로 올라와 배우의 길을 찾기까지의 막막했던 시간을 털어놨다. / 사진=유튜브 '요정재형'

위하준이 "김우빈 보며 부럽고 불안했다"고 고백했다. / 사진=유튜브 '요정재형'

배우 위하준이 배우 김우빈을 보며 불안감을 느꼈던 속내를 고백했다.22일 유튜브 채널 '요정재형'은 배우 위하준 편으로 '이게 바로 월드섹시의 어나더 루틴이랄까...?'라는 제목의 영상이 게재됐다.위하준은 전남 완도에서도 배를 타고 1시간 더 들어가야 하는 소안도 출신이다. 아버지는 전복 양식을 했다고. 정재형이 "완도 프린스 아니냐"고 묻자 위하준은 "절대 프린스 아니다. 거기서는 다 전복도 하고 김도 한다"며 웃었다. 이어 "전복은 항상 투자 비용은 많이 드는데 가격은 계속 떨어지고, 자연재해 피해도 많다"고 현실을 전했다.위하준은 "그래서 더 빨리 돈 벌고 싶었고, 유명해지고 싶었다. 집안을 일으키고 싶다는 마음이 강했다"고 말했다. 고3 때 서울로 올라온 이유도 그 때문이었다. 그는 "막연히 연예인 꿈이 있었다. 무슨 자신감인지 모르겠지만 그냥 서울에 왔다"고 회상했다.서울에 와서 가장 먼저 한 건 오디션이었다. 위하준은 "서울 오자마자 본 데가 SM이었다. 무슨 자신감인지 모르겠지만 그냥 승부를 봐야겠다고 생각했다"며 "리듬감 테스트에서 아무 노래나 틀어주면 앞으로 나가서 추는 방식이었는데, 패기로 췄다"고 떠올렸다.고등학교 때는 춤 동아리 '더블 M'을 만들 정도로 퍼포먼스에 진심이었다. 위하준은 "비보잉, 팝핀, 걸스힙합까지 다 섭렵하고 싶었다. 아크로바틱 담당도 했다"며 "당시에는 2PM 같은 짐승돌 그룹을 해보고 싶다는 생각도 했다"고 전했다. SM, JYP 오디션까지 경험했지만 결과적으로는 연기 쪽으로 방향을 틀었다.본명이 '위현이'인 위하준은 예명 사용하는 이유를 밝혔다. 그는 "이름을 말할 때마다 세 번은 설명해야 했다. 사주 풀이에서 이름이 좋지 않다고 하더라. 성준, 사준, 하준 같은 이름이 후보에 있었고, 위와 붙였을 때 가장 자연스러운 게 위하준이었다"고 말했다. 다만 "사주나 점은 안 믿는다. 한 번도 본 적 없다"고 선을 그었다.군 복무 시절에는 진로 불안이 더 컸다. 그는 "모든 남자들이 다 불안하지만 저도 그랬다. 나는 어떤 길로 가야 하고, 뭘 어필해야 살아남을지 계속 플랜을 짰다"고 했다.배우 김우빈을 롤모델로 꼽은 위하준은 "'상속자들'을 보면서 엄청 좋아했다. 제가 추구하는 연기와 작품의 결을 많이 한 배우라 팬심으로 좋아하면서도 부럽고 불안했다"며 "너무 인기가 많고, 잘하고, 매력 있는 배우가 이미 있으니까 나는 어디로 가야 하지 싶었다. 좋으면서도 막막했다"고 고백했다.정재형은 "결국 '내 역할은 다 있구나 생각이 들더라"고 응원했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr