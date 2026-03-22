BTS 진, 기안84 유튜브 채널 출연
'기안장2' 무산 비하인드 공개
기안84의 연락 스타일에 서운함 토로
BTS 진이 기안84에게 서운함을 토로했다./ 사진=유튜브 '인생84'
BTS 진이 기안84에게 서운함을 토로했다./ 사진=유튜브 '인생84'
BTS 진이 기안84에게 서운함을 토로했다.

22일 유튜브 채널 '인생84'에는 방탄소년단(BTS) 진과 함께한 '진과 함께' 영상이 게재됐다.

이날 눈 쌓인 현장에 등장한 진은 "잘 지내셨어요 사장님"이라며 반갑게 인사했고, 기안84는 "넌 여전히 잘생겼구나"라고 받아쳤다. 진은 "걸로 먹고 사는데 잘생겨야죠"라며 너스레를 떨었다.

두 사람은 넷플릭스 예능 '대환장 기안장'을 통해 사장과 직원으로 호흡을 맞춘바, 자연스럽게 시즌2 이야기도 언급했다.
BTS 진이 기안84에게 서운함을 토로했다. / 사진=유튜브 '인생84'
BTS 진이 기안84에게 서운함을 토로했다. / 사진=유튜브 '인생84'
'기안장' 출연 이후, 진의 인지도는 어떻게 변했나?

기안84가 "왜 '기안장2'는 안 나오냐"고 묻자 진은 "할 말이 많다. 저랑 같이 '기안장2' 콘셉트를 얘기하면서 '석진아 너 없으면 안 해', '할 생각조차 없어'라고 하지 않았냐"고 받아쳤다.

이에 기안84는 "네가 시간이 너무 안 비더라. 우리는 무조건 너한테 다 맞추려고 했다"고 해명했다. 진은 "나 없이 하니까 좋냐. 날 버려?"라고 장난스럽게 서운함을 드러내 웃음을 안겼다.

진은 "'기안장'이 나를 많이 알렸다"며 인지도가 높아진 체감 사례도 전했다. 그는 "예비군을 갔는데 쉬는 시간마다 사람들이 와서 '너무 잘 보고 있다'고 하더라. 그래서 뭐를 봤냐고 물어봤더니 다들 '기안장'이라고 하더라"고 밝혔다. 기안84는 "내가 띄워줬네"라며 어깨를 으쓱거렸다.
BTS 진이 기안84에게 서운함을 토로했다. / 사진=유튜브 '인생84'
BTS 진이 기안84에게 서운함을 토로했다. / 사진=유튜브 '인생84'
기안84의 연락 스타일, 진이 서운함 토로한 이유는?

진은 기안84의 연락 스타일을 폭로했다. 진은 "형이 전화하면 안 받는다. 부재중이 찍혀도 다음 날 연락이 오는 것도 아니고, 두 달 뒤에야 '전화했더라'고 말한다"며 서운함을 드러냈다.

"형은 밤에 술 한잔하자고 연락해도 잘 안 나온다"는 진의 토로에, 기안84는 "네가 너무 늦게 부른다. 밤 11시에 술 먹고 싶다고 하면 어떡하냐"고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지