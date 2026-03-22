BTS 진, 기안84 유튜브 채널 출연

'기안장2' 무산 비하인드 공개

기안84의 연락 스타일에 서운함 토로

BTS 진이 기안84에게 서운함을 토로했다./ 사진=유튜브 '인생84'

BTS 진이 기안84에게 서운함을 토로했다. / 사진=유튜브 '인생84'

BTS 진이 기안84에게 서운함을 토로했다. / 사진=유튜브 '인생84'

BTS 진이 기안84에게 서운함을 토로했다.22일 유튜브 채널 '인생84'에는 방탄소년단(BTS) 진과 함께한 '진과 함께' 영상이 게재됐다.이날 눈 쌓인 현장에 등장한 진은 "잘 지내셨어요 사장님"이라며 반갑게 인사했고, 기안84는 "넌 여전히 잘생겼구나"라고 받아쳤다. 진은 "걸로 먹고 사는데 잘생겨야죠"라며 너스레를 떨었다.두 사람은 넷플릭스 예능 '대환장 기안장'을 통해 사장과 직원으로 호흡을 맞춘바, 자연스럽게 시즌2 이야기도 언급했다.기안84가 "왜 '기안장2'는 안 나오냐"고 묻자 진은 "할 말이 많다. 저랑 같이 '기안장2' 콘셉트를 얘기하면서 '석진아 너 없으면 안 해', '할 생각조차 없어'라고 하지 않았냐"고 받아쳤다.이에 기안84는 "네가 시간이 너무 안 비더라. 우리는 무조건 너한테 다 맞추려고 했다"고 해명했다. 진은 "나 없이 하니까 좋냐. 날 버려?"라고 장난스럽게 서운함을 드러내 웃음을 안겼다.진은 "'기안장'이 나를 많이 알렸다"며 인지도가 높아진 체감 사례도 전했다. 그는 "예비군을 갔는데 쉬는 시간마다 사람들이 와서 '너무 잘 보고 있다'고 하더라. 그래서 뭐를 봤냐고 물어봤더니 다들 '기안장'이라고 하더라"고 밝혔다. 기안84는 "내가 띄워줬네"라며 어깨를 으쓱거렸다.진은 기안84의 연락 스타일을 폭로했다. 진은 "형이 전화하면 안 받는다. 부재중이 찍혀도 다음 날 연락이 오는 것도 아니고, 두 달 뒤에야 '전화했더라'고 말한다"며 서운함을 드러냈다."형은 밤에 술 한잔하자고 연락해도 잘 안 나온다"는 진의 토로에, 기안84는 "네가 너무 늦게 부른다. 밤 11시에 술 먹고 싶다고 하면 어떡하냐"고 받아쳐 웃음을 자아냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr