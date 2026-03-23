이효리, '몽글상담소'서 발달장애 청춘 코칭
어긋난 데이트 본 뒤 1대1 요가 수업 제안
"경험이 중요" 진심 어린 조언으로 응원
어긋난 데이트 본 뒤 1대1 요가 수업 제안
"경험이 중요" 진심 어린 조언으로 응원
이효리가 엇갈린 데이트를 지켜보며 안타까움을 드러냈다.
22일 방송된 SBS 예능 프로그램 '내 마음이 몽글몽글-몽글상담소'(이하 '몽글상담소')에서는 발달장애 청춘(이하 ‘몽글 씨’)들의 연애를 보는 이효리-이상순 부부의 마지막 반응이 공개됐다.
이날 유지훈은 스케이트장 데이트 중 자연스럽게 손을 내밀며 "잡아줄까요?"라고 물으며 상대인 전소연을 리드하려 노력했다. 이를 지켜보던 이효리는 "지훈이는 보면 볼수록 괜찮은 사람인데 긴장을 좀 풀었으면 좋겠다"고 응원했다.
하지만 기대와 달리 데이트는 점점 어긋나기 시작했다. 대화 방식에서 차이가 드러나며 분위기가 얼어붙었고, 작은 선택 하나가 감정의 간극으로 이어졌다. 엇갈린 데이트, 이효리-이상순의 반응은?
특히 전소연이 발 통증을 호소하며 링크장을 나간 뒤 "더 타고 오셔도 된다"고 말하자, 유지훈이 "조금 더 타고 오겠다"고 답하며 혼자 남겨지는 상황이 발생했다. 이를 지켜보던 이상순은 "아니지, 안 되지"라며 당황한 반응을 보였고, 이효리 역시 안타까움을 감추지 못했다.
이효리는 "노력했는데 너무 안타깝다"며 "서로를 잘 몰라서 생긴 오해 같다"고 짚었다. 이어 "이럴 때 조금만 더 표현했으면 좋았을 텐데"라며 두 사람의 엇갈린 타이밍을 아쉬워했다.
며칠 뒤, 이효리는 유지훈을 자신의 요가원으로 초대했다. 긴장과 불안이 큰 유지훈을 위해 1대1 요가 수업을 준비한 것. 이효리는 "숨을 너무 열심히 쉬려고 하지 말고 자연스럽게 쉬면 된다"며 기본적인 호흡부터 차근히 지도했다. 이효리가 제안한 특별한 해법, '1대1 요가'의 효과는?
이어 "데이트를 하거나 혼자 밖에 나갔을 때 '뭔가 잘못될 것 같다'는 긴장이 생길 수 있다"며 "그럴 때 이런 호흡을 하면 조금씩 편안해질 수 있다"고 설명했다.
특히 이효리는 "경험을 많이 해보는 게 중요하다"며 "계속 해 보면 '생각보다 괜찮네, 별일 없네'라는 걸 알게 될 것"이라고 조언했다.
이어지는 데이트 장면을 보던 이상순은 "우리도 대화할 때 틀에 얽매이지 말고 해야겠다"고 말하며 흐뭇한 반응을 보이기도 했다. 이효리 또한 '칭찬'의 중요성을 강조하며 "오늘 파란색 니트 입은 거 너무 예쁘다. 짱이다"라며 극찬을 보냈다. 이상순은 "당신도 오늘 너무 예쁘다. 어쩜 이렇게 예쁜 사람이 있어?"라며 너스레를 떨었다. 이효리는 "우리는 가짜다. 뭘 해도 이렇게 가짜처럼 보인다"며 폭소했다.
이효리와 이상순은 "목련이 피었다. 이제 봄이 오는 것 같다. 몽글 씨들 연애에도 봄이 오고, 꽃봉오리가 활짝 피길 바란다"고 응원했다.
한편, SBS 스페셜 ‘내 마음이 몽글몽글-몽글상담소’는 사랑을 꿈꾸지만 기회가 없던 발달장애 청춘(이하 ‘몽글 씨’)들이 ‘상담소장’ 이효리, 이상순 부부의 연애 코칭을 받아 인생의 첫사랑을 찾아 나서는 8주간의 여정을 그린 프로그램이다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
22일 방송된 SBS 예능 프로그램 '내 마음이 몽글몽글-몽글상담소'(이하 '몽글상담소')에서는 발달장애 청춘(이하 ‘몽글 씨’)들의 연애를 보는 이효리-이상순 부부의 마지막 반응이 공개됐다.
이날 유지훈은 스케이트장 데이트 중 자연스럽게 손을 내밀며 "잡아줄까요?"라고 물으며 상대인 전소연을 리드하려 노력했다. 이를 지켜보던 이효리는 "지훈이는 보면 볼수록 괜찮은 사람인데 긴장을 좀 풀었으면 좋겠다"고 응원했다.
하지만 기대와 달리 데이트는 점점 어긋나기 시작했다. 대화 방식에서 차이가 드러나며 분위기가 얼어붙었고, 작은 선택 하나가 감정의 간극으로 이어졌다. 엇갈린 데이트, 이효리-이상순의 반응은?
특히 전소연이 발 통증을 호소하며 링크장을 나간 뒤 "더 타고 오셔도 된다"고 말하자, 유지훈이 "조금 더 타고 오겠다"고 답하며 혼자 남겨지는 상황이 발생했다. 이를 지켜보던 이상순은 "아니지, 안 되지"라며 당황한 반응을 보였고, 이효리 역시 안타까움을 감추지 못했다.
이효리는 "노력했는데 너무 안타깝다"며 "서로를 잘 몰라서 생긴 오해 같다"고 짚었다. 이어 "이럴 때 조금만 더 표현했으면 좋았을 텐데"라며 두 사람의 엇갈린 타이밍을 아쉬워했다.
며칠 뒤, 이효리는 유지훈을 자신의 요가원으로 초대했다. 긴장과 불안이 큰 유지훈을 위해 1대1 요가 수업을 준비한 것. 이효리는 "숨을 너무 열심히 쉬려고 하지 말고 자연스럽게 쉬면 된다"며 기본적인 호흡부터 차근히 지도했다. 이효리가 제안한 특별한 해법, '1대1 요가'의 효과는?
이어 "데이트를 하거나 혼자 밖에 나갔을 때 '뭔가 잘못될 것 같다'는 긴장이 생길 수 있다"며 "그럴 때 이런 호흡을 하면 조금씩 편안해질 수 있다"고 설명했다.
특히 이효리는 "경험을 많이 해보는 게 중요하다"며 "계속 해 보면 '생각보다 괜찮네, 별일 없네'라는 걸 알게 될 것"이라고 조언했다.
이어지는 데이트 장면을 보던 이상순은 "우리도 대화할 때 틀에 얽매이지 말고 해야겠다"고 말하며 흐뭇한 반응을 보이기도 했다. 이효리 또한 '칭찬'의 중요성을 강조하며 "오늘 파란색 니트 입은 거 너무 예쁘다. 짱이다"라며 극찬을 보냈다. 이상순은 "당신도 오늘 너무 예쁘다. 어쩜 이렇게 예쁜 사람이 있어?"라며 너스레를 떨었다. 이효리는 "우리는 가짜다. 뭘 해도 이렇게 가짜처럼 보인다"며 폭소했다.
이효리와 이상순은 "목련이 피었다. 이제 봄이 오는 것 같다. 몽글 씨들 연애에도 봄이 오고, 꽃봉오리가 활짝 피길 바란다"고 응원했다.
한편, SBS 스페셜 ‘내 마음이 몽글몽글-몽글상담소’는 사랑을 꿈꾸지만 기회가 없던 발달장애 청춘(이하 ‘몽글 씨’)들이 ‘상담소장’ 이효리, 이상순 부부의 연애 코칭을 받아 인생의 첫사랑을 찾아 나서는 8주간의 여정을 그린 프로그램이다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
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