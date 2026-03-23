‘화가 父·미대 母’ 김고은, “난 그림 못 그려”…실력 봤더니 ‘망했다’ ('W코리아')

1. “그림 못 그리는 거 알고 부르셨죠?”…김고은, 드로잉 미션 중 ‘당혹’
2. 알고 보니 ‘예술가 집안’? 김고은이 직접 밝힌 부모님의 반전 정체
3. “난 왜 이런 능력이 없을까”…김고은, 그림 실력에 털어놓은 솔직 심경
2. 알고 보니 ‘예술가 집안’? 김고은이 직접 밝힌 부모님의 반전 정체
3. “난 왜 이런 능력이 없을까”…김고은, 그림 실력에 털어놓은 솔직 심경
배우 김고은이 “나 망했다”고 털어놓을 만큼 예상 밖 그림 실력으로 웃음을 안겼다.
22일 유튜브 채널 ‘W KOREA’에는 “김고은의 업그레이 된 매력에 구웅&유바비 후회하는 소리 들림. 유미의 세포들 시즌3로 돌아온 고은이 매력 보고가❤️ ~"라는 제목의 영상이 게재됐다.
영상 속 김고은은 "마티유 블라지의 첫 샤넬 오트 쿠튀르 쇼 의상이 너무 잘 어울려서 화제가 됐었는데, 소감은?"라는 질문에 쑥쓰럽게 미소를 지었다. 답변 또한 김고은다웠다. 그는 "모두의 노력이, 일 잘 하고 왔다 생각한다. 감사합니다"며 스태프들의 공으로 돌렸다. “그림 못 그리는 거 알고 불렀죠?”…김고은, 드로잉 미션에 ‘당혹’
이어 제작진이 준비한 '3가지 제시어 30초 드로잉' 미션을 본 김고은 “이건 일부러다. 그림 못 그리는 거 알고 준비하셨죠?”며 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.
본격적인 미션에서 반려견 '월이'의 그림을 그리며 고군분투하던 그는 “그림 못 그리는 사람한테 이런 거 진짜 어렵다. 잘 그리고 싶은데…”며 진땀을 흘렸다. 결국 완성되어 가는 그림을 보며 “나 망했다. 그림을 너무 못 그리는데 어떡하면 좋냐”고 토로하며 급기야 포기를 선언해 현장을 폭소케 했다.
“아빠는 화가, 엄마는 미대 출신”…예술가 집안 비껴간(?) 반전 실력
또 김고은 "내가 잘 그려봤자지 모"며 "머릿속에 어떻게 그려야겠다 떠오르지가 않는다"며 솔직하게 고백하면서도 열심히 반려견 월이 그림을 싸인펜으로 그리기 시작했다.
무엇보다 눈길을 끈 것은 김고은이 직접 밝힌 뜻밖의 가정사였다. 그는 자신의 부족한 드로잉 실력에 의문을 표하며 “저희 아버지가 화가시고, 어머니도 미대 출신이다. 그런데 왜 저한테는 이런 능력이 없을까요”고 솔직하게 털어놔 반전 매력을 더했다.
예술가 부모님의 재능을 비껴간(?) 김고은의 털털하고 유쾌한 매력에 누리꾼들은 "오히려 인간적이다", "집안 배경이 정말 놀랍다"며 뜨거운 반응을 보내고 있다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
22일 유튜브 채널 ‘W KOREA’에는 “김고은의 업그레이 된 매력에 구웅&유바비 후회하는 소리 들림. 유미의 세포들 시즌3로 돌아온 고은이 매력 보고가❤️ ~"라는 제목의 영상이 게재됐다.
영상 속 김고은은 "마티유 블라지의 첫 샤넬 오트 쿠튀르 쇼 의상이 너무 잘 어울려서 화제가 됐었는데, 소감은?"라는 질문에 쑥쓰럽게 미소를 지었다. 답변 또한 김고은다웠다. 그는 "모두의 노력이, 일 잘 하고 왔다 생각한다. 감사합니다"며 스태프들의 공으로 돌렸다. “그림 못 그리는 거 알고 불렀죠?”…김고은, 드로잉 미션에 ‘당혹’
이어 제작진이 준비한 '3가지 제시어 30초 드로잉' 미션을 본 김고은 “이건 일부러다. 그림 못 그리는 거 알고 준비하셨죠?”며 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.
본격적인 미션에서 반려견 '월이'의 그림을 그리며 고군분투하던 그는 “그림 못 그리는 사람한테 이런 거 진짜 어렵다. 잘 그리고 싶은데…”며 진땀을 흘렸다. 결국 완성되어 가는 그림을 보며 “나 망했다. 그림을 너무 못 그리는데 어떡하면 좋냐”고 토로하며 급기야 포기를 선언해 현장을 폭소케 했다.
“아빠는 화가, 엄마는 미대 출신”…예술가 집안 비껴간(?) 반전 실력
또 김고은 "내가 잘 그려봤자지 모"며 "머릿속에 어떻게 그려야겠다 떠오르지가 않는다"며 솔직하게 고백하면서도 열심히 반려견 월이 그림을 싸인펜으로 그리기 시작했다.
무엇보다 눈길을 끈 것은 김고은이 직접 밝힌 뜻밖의 가정사였다. 그는 자신의 부족한 드로잉 실력에 의문을 표하며 “저희 아버지가 화가시고, 어머니도 미대 출신이다. 그런데 왜 저한테는 이런 능력이 없을까요”고 솔직하게 털어놔 반전 매력을 더했다.
예술가 부모님의 재능을 비껴간(?) 김고은의 털털하고 유쾌한 매력에 누리꾼들은 "오히려 인간적이다", "집안 배경이 정말 놀랍다"며 뜨거운 반응을 보내고 있다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
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