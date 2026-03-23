‘화가 父·미대 母’ 김고은, “난 그림 못 그려”…실력 봤더니 ‘망했다’ ('W코리아')

1. “그림 못 그리는 거 알고 부르셨죠?”…김고은, 드로잉 미션 중 ‘당혹’

2. 알고 보니 ‘예술가 집안’? 김고은이 직접 밝힌 부모님의 반전 정체

3. “난 왜 이런 능력이 없을까”…김고은, 그림 실력에 털어놓은 솔직 심경

이미지 크게보기 김고은이 반려견 월이 그림에 자신이 없다며 웃어 보였다 / 사진 = 유튜브 채널 ‘W KOREA’

이미지 크게보기 화제가 된 샤넬 의상 칭찬에 김고은은 스태프의 공으로 돌리며 화답했 / 사진 = 유튜브 채널 ‘W KOREA’

이미지 크게보기 김고은이 자신은 미술 재능이 없다고 솔직하게 밝혔다 / 사진 = 유튜브 채널 ‘W KOREA’

배우 김고은이 “나 망했다”고 털어놓을 만큼 예상 밖 그림 실력으로 웃음을 안겼다.22일 유튜브 채널 ‘W KOREA’에는 “김고은의 업그레이 된 매력에 구웅&유바비 후회하는 소리 들림. 유미의 세포들 시즌3로 돌아온 고은이 매력 보고가❤️~"라는 제목의 영상이 게재됐다.영상 속 김고은은 "마티유 블라지의 첫 샤넬 오트 쿠튀르 쇼 의상이 너무 잘 어울려서 화제가 됐었는데, 소감은?"라는 질문에 쑥쓰럽게 미소를 지었다. 답변 또한 김고은다웠다. 그는 "모두의 노력이, 일 잘 하고 왔다 생각한다. 감사합니다"며 스태프들의 공으로 돌렸다.이어 제작진이 준비한 '3가지 제시어 30초 드로잉' 미션을 본 김고은 “이건 일부러다. 그림 못 그리는 거 알고 준비하셨죠?”며 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.본격적인 미션에서 반려견 '월이'의 그림을 그리며 고군분투하던 그는 “그림 못 그리는 사람한테 이런 거 진짜 어렵다. 잘 그리고 싶은데…”며 진땀을 흘렸다.결국 완성되어 가는 그림을 보며 “나 망했다. 그림을 너무 못 그리는데 어떡하면 좋냐”고 토로하며 급기야 포기를 선언해 현장을 폭소케 했다.또 김고은 "내가 잘 그려봤자지 모"며 "머릿속에 어떻게 그려야겠다 떠오르지가 않는다"며 솔직하게 고백하면서도 열심히 반려견 월이 그림을 싸인펜으로 그리기 시작했다.무엇보다 눈길을 끈 것은 김고은이 직접 밝힌 뜻밖의 가정사였다.그는 자신의 부족한 드로잉 실력에 의문을 표하며 “저희 아버지가 화가시고, 어머니도 미대 출신이다. 그런데 왜 저한테는 이런 능력이 없을까요”고 솔직하게 털어놔 반전 매력을 더했다.예술가 부모님의 재능을 비껴간(?) 김고은의 털털하고 유쾌한 매력에 누리꾼들은 "오히려 인간적이다", "집안 배경이 정말 놀랍다"며 뜨거운 반응을 보내고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr