김현숙, 14kg 감량 후 갱년기 체형 고민

"굶으면 폭식, 뱃살만 늘어" 다이어트 경고

아몬드 음료, 비지전 등 건강 식단 공개

이미지 크게보기 '14kg' 감량한 배우 김현숙이 갱년기 신체 변화 고민을 털어놨다 / 사진 = 유튜브 채널 '김현숙의 묵고살자'

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배우 김현숙이 '14kg 감량' 후 갱년기로 인한 체형 변화와 이를 극복하기 위한 식단 관리 비결을 공유했다.22일 유튜브 채널 ‘김현숙의 묵고살자’에는 ‘집에서 1분 만에 만드는 아몬드 음료, 동안 스무디, 뱃살 방어 비지전까지’라는 제목의 영상이 게재됐다.영상 속 김현숙은 운동 전후로 자신이 직접 제조한 건강 음료를 마시며 다이어트 노하우를 가감 없이 전했다.김현숙은 현재 겪고 있는 신체적 변화에 대해 솔직하게 털어놨다. 그는 “내가 의외로 미식가지, 대식가는 아니다”고 운을 떼며 “그런데 갱년기가 오니까 이른바 ‘거미 체형’이 되더라. 팔다리는 얇아지는데 배 쪽 지방은 계속 늘어난다. 체형 자체가 달라지는 것”고 고백해 눈길을 끌었다.이어 다이어트 과정에서 하기 쉬운 실수에 대해서도 따끔한 조언을 건넸다. 김현숙은 “배고플 때 견과류가 들어간 걸 마셔주면 든든하다. 아예 안 먹고 쫄쫄 굶는 것과는 확실히 다르다”며 “무작정 굶고 집에 들어가면 결국 폭식을 하게 된다”고 경험에서 우러난 현실 조언을 덧붙였다.앞서 김현숙은 '14kg 감량' 소식을 알려 많은 관심을 모았다.그는 갱년기 체형 변화를 막기 위해 “절대 굶으면 안 된다”고 거듭 강조하며, 칼로리는 낮으면서 포만감은 높은 건강식을 대안으로 제시했다. 이날 김현숙은 아몬드 음료와 동안 스무디는 물론, 단백질이 풍부한 콩가사리와 비지전 등을 직접 만들어 보이며 자신만의 ‘뱃살 방어’ 레시피를 공개했다.한편, 김현숙은 ‘출산드라’ 캐릭터와 ‘막돼먹은 영애씨’의 주인공으로 큰 사랑을 받았. 그는 지난 2020년 이혼 후 현재 홀로 아들을 양육하며 방송과 개인 채널을 통해 대중과 소통을 이어가고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr