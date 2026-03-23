"계약 연장 NO" 박경혜, 곰팡이 가득했던 강남 원룸 이사 확정

뉴욕 친구 앞 털어놓은 속사정 "이번에 깨달은 게 많다"

'찐 자취' 응원받던 조연 배우의 현실…결국 1년 만에 짐 싼다

이미지 크게보기 배우 박경혜가 '찐 자취' 강남 6평 원룸살이 근황을 공개했다 / 사진 = 유튜브 채널 '경혜볼래'

이미지 크게보기 배우 박경혜가 강남 6평 원룸을 1년 계약했다고 밝혔다 / 사진 = 유튜브 채널 '경혜볼래'

이미지 크게보기 배우 박경혜가 강남 6평 원룸을 1년 계약했다고 밝혔다 / 사진 = 유튜브 채널 '경혜볼래'

이미지 크게보기 배우 박경혜의 강남 6평 원룸 천장에 곰팡이가 있는 모습 / 사진 = 유튜브 채널 '경혜볼래'

강남 6평 곰팡이 원룸살이 중인 박경혜가 결국 떠난다.22일 '경혜볼래'에 채널에는 "집에 온 사람의 정체"라는 제목의 영상이 게재됐다.영상 속 박경혜는 절친한 외국인 지인을 초대해 직접 만든 명절 음식을 대접하며 자취 일상을 공유했다.박경혜가 초대한 손님은 뉴욕 출신의 저스틴이었다. 박경혜는 "제 영어 선생님이자 친구에 가까운 관계"라고 소개하며, 설 연휴를 홀로 보내는 저스틴을 위해 잡채와 전 등 명절 음식을 가득 준비했다.저스틴의 "집 좋다"는 인사에 박경혜는 "생각보다 나쁘지 않죠?"라며 기뻐하는 모습을 보이기도 했다. 두 사람은 식사를 하며 집에 대한 진솔한 대화를 이어갔다.대화 중 이사를 고민하는 저스틴에게 박경혜는 실질적인 조언을 건넸다. 박경혜는 "집 보러 갈 때 같이 갈까? 이번에 집 구할 때 내가 너무 몰라서 깨달은 게 많다. 내가 도와줄 수 있다"며 본인의 경험담을 언급했다. 집을 구할 당시 부족했던 점을 털어놓으며 계약 연장 포기 의사를 분명히 한 것.자신의 거주 계획에 대해서는 단호했다. "1년 계약했다"고 밝힌 박경혜는 계약 연장 여부를 묻는 질문에 곧바로 "이사할 것"이라고 답했다.박경혜가 곰팡이 가득했던 집을 떠나기로 한 결정적 이유는 의외로 '요리' 때문이었다. 그는 "요리하는 것을 좋아하는데 여기 살면 방문이 없어서 음식 냄새가 빠지지 않는다"고 토로했다.하지만 혼자 사는 삶에 대해서는 긍정적인 반응을 보였다. "온전히 혼자 있을 수 있어 좋다. 내 리듬에 맞춰 영어 공부나 연기 연습을 하고, 가구를 사며 내 취향을 찾아가고 있다"며 자신을 찾아가는 과정임을 덧붙였다.앞서 박경혜는 강남 6평 원룸 이사 과정에서 천장 곰팡이와 녹슨 서랍장 등 열악한 집 상태를 가감 없이 공개해 누리꾼들의 큰 응원을 받은 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr