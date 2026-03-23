“나 낳고 고생한 엄마 위해”…김승현, 청량리 시장서 보낸 ‘짠한’ 생일

‘6년째 캐스팅 0건’ 김승현, '봉쥬르킴'으로 변신

“가정 지키는 게 큰 선물”…어머니 향한 손편지 낭독에 ‘뭉클’

이미지 크게보기 배우 김승현이 어머니 백옥자 씨의 얼굴을 캐리커처로 그려 웃음을 자아냈다 / 사진 = 유튜브 채널 '광산김씨패밀리'

이미지 크게보기 배우 김승현이 46세 생일 맞아 어머니와 함께 생일 파티를 했다 / 사진 = 유튜브 채널 '광산김씨패밀리'

이미지 크게보기 배우 김승현이 '봉쥬르킴'으로 변신해 어머니의 캐리커처를 그리고, 관상을 봤다 / 사진 = 유튜브 채널 '광산김씨패밀리'

배우 김승현이 ‘봉쥬르킴’으로 변신했다.22일 ‘광산김씨패밀리’ 채널에는 “연예인 생일 맞나요? 진짜 별거 없는 김승현의 현실적인 귀빠진 날”이라는 제목의 영상이 게재됐다.영상 속 김승현은 46번째 생일을 맞아 어머니와 단둘이 청량리 시장을 찾았다. 이날 김승현은 가족들과의 단출한 생일 파티와 함께 그간의 속내를 털어놨다.식사 도중 김승현은 과거를 회상하며 어머니를 향한 미안함을 드러냈다. 그는 “예전엔 뭐 안 사주면 길바닥에 뒹굴고 떼쓰던 불효자였다. 어머니가 나 낳고 고생을 많이 하셨다”고 전했다.이후 집으로 돌아온 김승현은 아내, 딸과 함께 2차 생일 파티를 이어갔다. 그는 어머니를 위해 직접 노래를 부르고 손 편지를 낭독해 뭉클함을 자아냈다. 이에 어머니 백옥자 씨는 “의젓하게 가정을 잘 지키는 것만으로도 고맙다. 앞으로 더 잘 되는 모습 보여달라”며 아들을 다독여 훈훈함을 안겼다.또한 김승현은 절박한 ‘투잡’ 근황을 전해 눈길을 끌었다. 캐리커처 작가 '봉쥬르킴'으로 변신한 김승현은 “요즘 캐리커처만 그려서는 돈벌이가 안 돼서 캐리커처 그려주면서 관상도 같이 보고 있다”며 앱을 활용해 관상을 보는 모습으로 웃음을 자아냈다.이어 김승현은 고깃집에서 마주 앉은 어머니 백옥자 씨의 캐리커처를 즉석에서 그려냈다. 김승현은 “승현이처럼 쌍커풀이 진하다”며 너스레를 떨더니 친필 사인까지 해 웃음을 자아냈다.어머니는 “마음에 드냐”는 아들에 질문에 고개를 끄덕이며 카메라에 아들이 그려준 자신의 캐리커처를 자랑했다. 또 김승현은 단체 행사 등 필요하신 곳이 있으면 언제든 연락 달라”며 “캐리커처만으론 절대 돈벌이가 안 된다”고 덧붙였다.그간 김승현은 6년째 이어지는 연기 공백기에 대해 언급해 왔다. 앞서 김승현의 어머니는 집에서 연습에 매진하는 아들을 보며 “이렇게 잘하는데 왜 드라마 섭외가 안 오냐”며 답답함을 호소했고, 아내 장정윤 씨 역시 “드라마 좀 써달라”며 작품 출연을 향한 간절함을 내비치기도 했다.과거 쏟아지는 생계 걱정에 김승현은 “연예인 걱정은 하지 말라고 하지 않났냐”며 선을 그었으나, 최근 “경기가 어렵고 물가가 높다”며 현실적인 일상을 공유해 화제를 모은 바 있다.한편 김승현은 지난 2020년 작가 장정윤과 결혼해 2024년 둘째 딸 리윤 양을 얻었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr