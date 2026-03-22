지드래곤, APEC 만찬서 공연
식사 못 하고 귀가 "예약 명단에 없었다"
박명수, '사당귀'서 "주최 측 체크 좀 해달라"
식사 못 하고 귀가 "예약 명단에 없었다"
박명수, '사당귀'서 "주최 측 체크 좀 해달라"
'사장님 귀는 당나귀 귀' 가수 지드래곤이 경주 APEC 참석 후 '공복'으로 현장을 떠났던 사실이 드러났다.
22일 방송된 KBS 2TV ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에서는 전 세계 정상들의 입맛을 사로잡은 김송기 총괄 셰프가 출연해 '2025 경주 APEC 정상회담' 만찬 비하인드를 전했다.
이날 방송에서는 트럼프 전 대통령과 시진핑 주석 등 국빈들이 극찬한 최고급 한우 갈비찜과 향토 식자재를 활용한 화려한 코스 요리들이 공개됐다. 정상 만찬 즐긴 국빈들, 지드래곤은 공복 퇴근?
당시 행사 현장에서 특별 공연을 펼치며 무대를 빛냈던 지드래곤의 식사 여부를 묻는 박명수의 질문에 김 셰프는 “지드래곤은 식사를 안 했다. 예약자 등록이 안 돼 있어서”고 답해 출연진을 놀라게 했다.
박명수 "내 동생 굶겼나"... 주최 측 예우 문제 지적? 이에 박명수는 “내 동생 밥도 안 먹고 간 거냐. 내 동생을 굶게 한 거냐”며 당혹감을 감추지 못하고 결국 폭발했다. 그는 “지드래곤도 나라 행사라 앉아서 식사하기가 애매했던 것 같다. 공연을 마치고 공복으로 집에 갔다”며 당시의 안타까운 상황을 전했다.
특히 박명수는 “이런 부분은 주최 측에서 꼭 체크를 해달라”고 쓴소리를 덧붙였다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
22일 방송된 KBS 2TV ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에서는 전 세계 정상들의 입맛을 사로잡은 김송기 총괄 셰프가 출연해 '2025 경주 APEC 정상회담' 만찬 비하인드를 전했다.
이날 방송에서는 트럼프 전 대통령과 시진핑 주석 등 국빈들이 극찬한 최고급 한우 갈비찜과 향토 식자재를 활용한 화려한 코스 요리들이 공개됐다. 정상 만찬 즐긴 국빈들, 지드래곤은 공복 퇴근?
당시 행사 현장에서 특별 공연을 펼치며 무대를 빛냈던 지드래곤의 식사 여부를 묻는 박명수의 질문에 김 셰프는 “지드래곤은 식사를 안 했다. 예약자 등록이 안 돼 있어서”고 답해 출연진을 놀라게 했다.
박명수 "내 동생 굶겼나"... 주최 측 예우 문제 지적? 이에 박명수는 “내 동생 밥도 안 먹고 간 거냐. 내 동생을 굶게 한 거냐”며 당혹감을 감추지 못하고 결국 폭발했다. 그는 “지드래곤도 나라 행사라 앉아서 식사하기가 애매했던 것 같다. 공연을 마치고 공복으로 집에 갔다”며 당시의 안타까운 상황을 전했다.
특히 박명수는 “이런 부분은 주최 측에서 꼭 체크를 해달라”고 쓴소리를 덧붙였다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
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